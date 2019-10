Belíssima foto - de um problema que se arrasta há anos - a da capa do Jornal do Comércio do dia 21/10/2019, sobre as obras paralisadas do tradicional Instituto de Educação (IE). Milhares das então normalistas saíram dali para lecionar e preparar as futuras gerações. O instituto não merece essa situação quase humilhante. Que algum investidor privado, ou entidade, ajude para que as obras sejam logo concluídas, pois o Estado está falido, e que o instituto volte a ter vida. Ele está fazendo falta à educação da Capital. (Neusa de Carli, Porto Alegre, ex-aluna do IE)