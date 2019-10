Pobreza dos brasileiros

Que o Brasil continua com muita exclusão social, isso é sabido desde muitas décadas. E pouco se faz para acabar com tantas diferenças. Não me surpreendi, assim, quando li que metade dos brasileiros vive comR$ 413,00 mensais . Isso é uma tragédia. Ninguém vive com R$ 413,00 mensais. Pode sobreviver e só isso. Temos que acabar com tanta desigualdade. (Gilberto Monteiro dos Santos)

Amigos

Somos amigos há mais de 60 anos. Nos reunimos periodicamente e nos vemos com a mesma estampa que tínhamos no segundo científico "O" do Julinho, embora os cabelos brancos, as rugas e a postura possam denunciar os anos que passaram. Os estudantes cresceram, separaram-se, trocaram os bancos do Julinho pelos portais universitários: Medicina, Engenharia, Jornalismo e outros mais; seguiram suas vidas, amores, casamentos, filhos, profissão. Retornamos um dia, para jantar juntos e recordar o que somos e o que fomos, na linda ternura de verdadeiros amigos, como se os dias, os anos, não tivessem passado. Sim, recordamos com saudade aqueles que já não podem estar conosco e que fazem falta ao nosso convívio. Entendemos que isso faz parte da vida e tomamos como um incentivo para bem viver. Fico pensando: que espécie de sentimento nos une e nos aproxima depois de todos esses anos? Os gregos usam várias palavras diferentes para descrever o multifacetado fenômeno do amor: eros tem um sentido de paixão, desejo ardente; storgé é afeição, especialmente com a família entre seus membros; philos ou fraternidade, um amor recíproco, da espécie condicional, você me faz o bem e eu faço o bem a você; o substantivo agapé e o verbo correspondente agapaó descrevem um amor incondicional, baseado no comportamento com os outros, sem exigir nada em troca. É o amor da escolha deliberada. Esse amor - ágape, que é doação, compromisso, honestidade, requer um bocado de esforço e de trabalho. Quando optamos por ser amigos, optamos por nos amar. Esse comportamento exigirá que nos coloquemos a serviço dos nossos amigos, nos sacrificando por eles. Ora, no universo em que vivemos, como identificamos nossos verdadeiros amigos? (Luiz A. Rebouças dos Santos)

Carne do Uruguai

O nosso vizinho Uruguai exporta sua carne, que é muito conceituada internacionalmente, para o Japão por US$ 4 mil a tonelada. Mas importa, para consumo interno, carne do Brasil por US$ 2 mil a tonelada. É bom destacar que a maioria dos grandes frigoríficos do Uruguai é de empresários brasileiros, e muitos argentinos também estão investindo no Uruguai. (Hélio Freitag, Pelotas/RS)

Moedas virtuais

Aplicar em moedas virtuais foi uma febre. Mas muita gente caiu em golpes e perdeu dinheiro. Tudo o que é novidade, ainda mais para ganhar dinheiro fácil, atrai a todos nós. Porém, é preciso muita cautela. Os espertalhões estão por aí mesmo, à espera dos incautos. A internet facilitou mais. (José Carvalho, Porto Alegre)