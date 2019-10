Vandalismo em São Leopoldo

Um prejuízo de R$ 50 mil, segundo a prefeitura de São Leopoldo. Esse é o valor do vandalismo feito em vários pontos. O que me impressionou foi uma estátua caída, publicada na primeira página do Jornal Cidades, edição de 08/10/2019 do Jornal do Comércio. Uma pena que uma cidade considerada diferenciada tenha pessoas dispostas a destruir o patrimônio público. Por quê? Para quê? O que provam com isso? (Afrânio Gensen Fortes)

Médicos cubanos

Fiquei feliz ao saber que cerca de 1,7 mil cubanos que participaram do Mais Médicos e decidiram ficar no Brasil depois do rompimento do acordo com o governo de Cuba poderão ser reincorporados no programa por um período de dois anos, de acordo com o relatório da Comissão Especial Mista da Medida Provisória nº 890. O senador Confúcio Moura (MDB-RO), relator do texto, propôs, ainda, que profissionais possam fazer a prova de validação do diploma por até quatro vezes, se desejarem atuar como profissionais no País. O relatório deverá ser votado na próxima semana. Regiões afastadas precisam apoio de médicos, e os profissionais cubanos aceitam trabalhar longe dos grandes centros. (Regina Recki)

Acidentes com caminhões

É alto o número de acidentes em rodovias gaúchas, com vítimas fatais, envolvendo caminhões. Não sou especialista em trânsito, mas há muitos choques no início da manhã, o que suponho que seja causado pela cansaço dos motoristas, muitos dos quais viajam à noite inteira para entregar mercadorias dentro do prazo. Isso é lamentável. (Nelson de Azevedo, Porto Alegre)

Sucuri

Uma sucuri foi encontrada na Floresta Amazônica. Nada de especial, a não ser pelo fato de ela ter 10 metros de comprimento. Bom para mostrar para os europeus como a Amazônia é um espetáculo e não está pegando fogo. (Reinaldo de Sá)

Bolsonaro e o PSL

Impressionante a capacidade do presidente Jair Bolsonaro em criar problemas para si mesmo, ao falar sem pensar. Agora, mandou que um futuro candidato pelo partido "esqueça o PSL!". Mas não foi o partido que lhe garantiu uma legenda e o levou à presidência da República? (Reinaldo Solimões de Freitas, Porto Alegre)

Contêineres

Os catadores de lixo reciclável ganham o seu sustento ao retirarem dos contêineres de lixo espalhados por Porto Alegre. No entanto, eles reviram tanto que jogam no chão detritos, restos de alimentos e sujam muito o entorno. Uma pena que, nesse ponto, erram, mesmo em um trabalho justo. (Nélio Romano, Porto Alegre)