Jornal do Comércio, página 22, edição de 25/09/2019). Prova suficiente sobre os resultados de uma boa administração, austera e com disciplina. Parabéns à Carris, em cujos bondes muito andei na Capital. (Julieta Gaspar Martins, Porto Alegre) Depois de anos amargando prejuízos, a Companhia Carris Porto Alegrense registrou o primeiro lucro líquido mensal desde 2012

Feminicídios

Matar mulher virou algo comum no Rio Grande do Sul e no Brasil. Não se entende como uma pessoa mate seus próprios filhos e tente matar a mãe deles. São os agora comuns feminicídios, antes assassinatos pura e simplesmente. Cadeia neles, nos criminosos, no mínimo por 40 anos, e nada de regressão da pena! (Júlia Hollembach)

Déficit estadual

O Rio Grande do Sul entrará em mais um ano prevendo gigantesco déficit. Incrível a falta de planejamento que vem de anos fazendo com que o governo estadual gaste mais do que arrecada. Por isso a deplorável situação dos servidores estaduais, recebendo seus vencimentos e salários com quase um mês de atraso, e parceladamente. Um horror! (Nélia Kraemer Amarante, Uruguaiana/RS)

Indústrias de conservas

Grécia, Itália, Espanha, Argentina, Chile, Austrália, Estados Unidos, China e África do Sul serão os países representados, junto com o Brasil, na 15ª edição da Conferência da Palavra sobre Frutas Processadas (Cancon). O evento ocorrerá em Pelotas, nos dias 5, 6 e 7 de outubro de 2020. Pelotas produz 100% do pêssego em calda do Brasil, segundo o presidente do Sindicato da Indústria de Doces e Conservas Alimentícias de Pelotas (Sindocopel), Paulo Crochemore. Ele pretende que o pêssego em calda de Pelotas seja uma marca da cidade. (Maria da Graça Marques, Pelotas/RS)

Nelson Mandela

O editorial do Jornal do Comércio de 26/09/2019 foi muito bom. Sei bem por que lembrei de Nelson Mandela pensando em voz alta: Nosso medo mais profundo não é que sejamos inadequados. Nosso medo mais profundo é que sejamos poderosos demais. É nossa sabedoria, não nossa ignorância, o que mais nos apavora. Perguntamo-nos: "Quem sou eu para ser brilhante, belo, talentoso, fabuloso?". Na verdade, por que você não seria? Você é um filho de Deus. Seu medo não serve ao mundo. Não há nada de iluminado em se diminuir para que outras pessoas não se sintam inseguras perto de você. Nascemos para expressar a glória de Deus que há em nós. Ela não está em apenas alguns de nós, está em todas as pessoas. E quando deixamos que essa nossa luz brilhe, inconscientemente permitimos que outras pessoas façam o mesmo. Quando nos libertamos de nosso medo, nossa presença automaticamente liberta as outras pessoas. (Antônio Carlos Côrtes, escritor, Porto Alegre)