Greve nos Correios

Jornal do Comércio, edição de 12/09/2019). Prejudicam o governo? Não, mas sim as pessoas que esperam encomendas e mesmo cartas, apesar do avanço da internet com seus e-mails. Erraram as lideranças e mesmo os funcionários. Voltem ao trabalho e conquistem a perdida simpatia da população, contente em receber cartas - poucas, hoje em dia - e encomendas. (Walter Schimdt) Quando o governo federal pensa em privatizar os Correios - órgão que já foi exemplar no Brasil - seus funcionários resolvem fazer uma greve (, edição de 12/09/2019). Prejudicam o governo? Não, mas sim as pessoas que esperam encomendas e mesmo cartas, apesar do avanço da internet com seus e-mails. Erraram as lideranças e mesmo os funcionários. Voltem ao trabalho e conquistem a perdida simpatia da população, contente em receber cartas - poucas, hoje em dia - e encomendas. (Walter Schimdt)

Arruinando o País

Após a violenta auto-majoração da verba para a sua campanha e dos partidos, agora mais uma afronta aos contribuintes. A título de defesa da "democracia", está perto de ser cometida por essa classe há muito instalada no Congresso. Trata-se de poder dispor de nossos pesados tributos para interesses particulares - contratação de advogados, viagens, etc., perdoar multas e impedir a fiscalização de quase R$ 3 bilhões pela Justiça Eleitoral. (Adelino Soares, auditor fiscal aposentado)

Procurador

Um procurador de Minas Gerais dizer que não é possível ele se manter recebendo "apenas" cerca de R$ 24 mil por mês é uma piada de muito mau gosto. O que ele diz sobre os milhões que ganham salário-mínimo? Ou o que ele diria para os 12 milhões de desempregados? Garanto que com 10% do que ele ganha e estes milhões do salário-mínimo e os desempregados dariam um grande muito obrigado e rezariam em agradecimento. Que besteira disse esse cidadão muito alienado e arrogante com sua riqueza pessoal e de família. Então que largue seu cargo e vá desfrutar dela! (Eleonora da Rosa, Porto Alegre)

Amazônia

Li com emoção e com gratidão no Jornal do Comércio (Palavra do Leitor, JC, edição de 17/09/2019), preciosas palavras demonstrando total conhecimento do assunto sobre a Amazônia, da professora Guilhermina Coimbra. Pena que a maioria desconhece o assunto e ficam destruindo a verdade em favor de interesses escusos. Parabéns Guilhermina, me fizestes chorar de emoção e alegria. (Bruno Pedro Rech, Sarandi-RS)

Batalhão Suez

Dia 23 de outubro, uma quarta-feira, às 10h30min, o comandante do 18º Batalhão de Infantaria Motorizada - Batalhão Passo da Pátria -, coronel Italo Mainieri Junior, realizará formatura pela passagem dos 55 anos do retorno do 13º Contingente do Batalhão Suez da Faixa de Gaza, que foi treinado no 18º Regimento de Infantaria, quando ainda estava no Partenon, em Porto Alegre. Agora está em Sapucaia do Sul/RS, na rua Major de Souza Lima, 507, bairro São José, fone 93218-240. Após a formatura, será oferecido almoço aos convidados. (Silvio Fuhrmann, ex-pracinha de Suez)