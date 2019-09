Tecnologia da voz

Jornal do Comércio). Maior rapidez e maior conveniência serão as principais vantagens do novo modelo. As mudanças no mundo estão sendo cada vez mais rápidas. E os que têm mais de 50 anos têm dificuldades em acompanhar tanta tecnologia. Mas é o progresso que chega fulminante. (Josimar Amarante, Porto Alegre) Em que mundo viverão nossos filhos e, muito mais, nossos netos! Agora leio que cresce a adoção de tecnologia de voz (Página 22, edição de 09/09/2019 do). Maior rapidez e maior conveniência serão as principais vantagens do novo modelo. As mudanças no mundo estão sendo cada vez mais rápidas. E os que têm mais de 50 anos têm dificuldades em acompanhar tanta tecnologia. Mas é o progresso que chega fulminante. (Josimar Amarante, Porto Alegre)

Prisão domiciliar

Para mim, prisão domiciliar é uma piada. Ninguém fica em prisão domiciliar pelo fato de que ficar em casa, com tudo à disposição, não pode ser considerado uma prisão. Boa comida, tevê, automóvel, enfim, conforto acima de tudo. É uma piada do Código Penal brasileiro. Só aqui mesmo. Tem que acabar com a prisão domiciliar, para onde só vão os figurões da República. O infeliz "ladrão de galinha" fica lá mesmo, no Presídio Central... (Marco Aurélio Ramos, Porto Alegre)

Governo Bolsonaro

É preocupante a queda livre dos índices de aprovação e de esperança no governo Jair Bolsonaro (PSL) em tão poucos meses de mandato, registrada tanto pelas pesquisas quanto pela boca do povo em qualquer esquina. E não precisa ser cientista político ou sociólogo para entender que tal fenômeno tem duas causas principais: as manifestações públicas intempestivas, polêmicas e ofensivas que a cada semana o capitão presidente faz, como se fosse o dono da verdade, e a sua maneira autoritária, prepotente e revanchista de se relacionar com a sociedade brasileira, na base do eu mando, prendo e arrebento. Antes que a casa caia de vez e o País reviva um Jânio Quadros II, urge que o seu "conselho de anciãos estrelados" que o rodeiam no Planalto e seus gurus iluminados o lembrem de duas verdades fundamentais: uma, que em boca fechada não entra mosca e que o peixe morre pela boca. E que é mais prudente calar do que dar palpite furado e logo ali se contradizer. E outra, que Sua Excelência foi eleito para governar uma nação de homens livres, esclarecidos e amantes da democracia e do diálogo e não para comandar uma multidão de recrutas para bater seus coturnos e prestar-lhe continência. (Lauro de Wallau)

Censura

Se alguém quer difundir e dar bastante divulgação para uma exposição, basta proibi-la, principalmente depois de inaugurada. Foi o que aconteceu na Câmara de Porto Alegre, com charges, e também no Rio de Janeiro. Ninguém sabia dos dois eventos, quase "secretos", até que proibiram as mostras. Aí sim, o Brasil todo tomou conhecimento e, aqui na Câmara da Capital, a exposição será "reinaugurada" só com desenhos agressivos e mal-educados. Mas é "charge artística"... Ignorem estas baboseiras e ninguém saberá delas. (Francisco Antônio Rivaldo, Porto Alegre)