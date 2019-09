Fumantes de Porto Alegre

Jornal do Comércio, edição de 29/08/2019). Os jovens, principalmente os rapazes, julgam que é bonito fumar, dá charme. Mas como encher os pulmões de fumaça pode fazer bem e dar charme? Mais campanhas contra o cigarro, que já não podem mais anunciar, como as bebidas. (João Carlos Mello, Guaíba/RS) Uma tristeza saber que Porto Alegre tem o maior índice de fumantes do Brasil , edição de 29/08/2019). Os jovens, principalmente os rapazes, julgam que é bonito fumar, dá charme. Mas como encher os pulmões de fumaça pode fazer bem e dar charme? Mais campanhas contra o cigarro, que já não podem mais anunciar, como as bebidas. (João Carlos Mello, Guaíba/RS)

Somos 210 milhões

O Brasil já tem cerca de 210 milhões de habitantes. Mas, pelo que li no Jornal do Comércio de 29/08/2019, Porto Alegre apresentou aumento de só 0,3%, o menor índice entre as capitais do Brasil. Acho que os casais novos estão tendo, no máximo, dois filhos. E, de preferência, que sejam um menino e uma menina, com o varão sendo o mais velho, dentro da antiga teoria de que ele poderia ser o substituto do pai no sustento da família, caso ele, o pai, morresse cedo. Isso acontecia seguidamente até os anos de 1910/1950, sem vacinas e muitas epidemias, como a Gripe Espanhola, com as mulheres ficando viúvas, sozinhas, e com seis, sete ou mais filhos para criar e não havia INSS... Um grande problema, segundo minha vó, ela também viúva e que foi a única que conheci, contava para nós, seus netos. (Francisco Betiel Campos, Porto Alegre)

Aposentadoria de deputados

Escrevo antes da votação na Assembleia, mas penso que os deputados gaúchos acabaram com a sua polpuda aposentadoria especial. Eles que façam uma aposentadoria complementar, com o bom dinheiro que recebem. O Rio Grande do Sul está mal das finanças, Legislativo e Judiciário devem ajudar. (Marinela Alves)

Prende e solta

Penso que é a terceira ou quarta vez que o casal Garotinho, ex-governadores do Rio de Janeiro, é preso. Sempre por corrupção. Não entendo a Justiça permitir esse prende e solta. (Marcio Menendez, Porto Alegre)

Bicicletas

Ainda bem que a prefeitura de Porto Alegre reiniciou a demarcação da ciclofaixa na avenida Ipiranga. Cada vez mais pessoas usam bicicletas, por exercício e por falta de dinheiro mesmo, pois a gasolina está cara. (Marilena Sampaio)

Pardais

Está se confirmando o que muitos previam, inclusive eu: se, com os controladores eletrônicos de velocidade, os populares pardais, havia um massacre no trânsito, imagine-se agora, sem eles. Ainda bem que o governador Eduardo Leite (PSDB) mandou que as rodovias do Rio Grande do Sul continuassem com os aparelhos e, parece, ainda vai renovar ou fazer contrato para instalação e manutenção. Parabéns! (Joel Fioravante, Porto Alegre)