Jornal do Comércio, edição de quinta-feira, 22/08/2019, está a foto de Se o Festival de Cinema de Gramado é um sucesso de quase 50 anos, vi que, agora, os brasileiros são prestigiados como nunca antes ocorrera. Na contracapa do, edição de quinta-feira, 22/08/2019, está a foto de Mauricio de Sousa , criador da Mônica, figura que encantou gerações de crianças no Brasil. Ele foi, merecidamente, homenageado com o Troféu Cidade de Gramado. (Anelise Ferraz, Santa Cruz do Sul/RS)

Laboratórios

Enquanto há farmácias em quase todos os bairros de Porto Alegre que têm plantão 24 horas, precisei de um exame e não encontrei nenhum laboratório de análises clínicas aberto no domingo, dia 25/08. Só em urgências/emergências de hospitais, mas com espera de atendimento de até quatro horas. Quem se habilitar a abrir um laboratório de análises clínicas nos domingos e feriados, dia e noite - se é que não há mesmo, posso estar enganada -, terá muito e bom movimento. (Nadir Manta, Porto Alegre)

Crise

As vendas no setor de comércio estão mesmo muito baixas. Tenho uma pequena loja e vejo que, mesmo com as ofertas tradicionais, as liquidações e os descontos na compra de três artigos ou mais, não consigo aumentar o faturamento. É mesmo a crise que nos assola. (Manoel dos Santos, Cachoeirinha/RS)

Esportes

O bom momento que o Brasil mostrou nos Jogos Pan-Americanos de Lima e, agora, mais ainda, no Parapan deve servir como estímulo para que prefeitos, governadores e o governo federal façam mais promoção dos esportes para estimular os adolescentes a praticarem esportes. Aí, haverá menos uso de drogas, com certeza. (Saulo Ricardini, Porto Alegre)

Batata-doce

Batata-doce é um alimento 10 vezes mais nutritivo que o pão branco feito com farinha refinada com trigo importado, como resquícios da era Vargas. Diziam que o povo que tem pão não passa fome. Foi história inventada pelos importadores de trigo. A batata-doce supre o trigo de longe. O trigo importado sempre foi subsidiado, razão pela qual o consumo de pão sempre foi induzido. (Bira Ribas, Pelotas/RS)

Corrupção

Falem o que quiserem da Lava Jato, da Justiça e dos procuradores, mas o fato é que jamais se investigou e mandou tanta gente para a prisão por conta de corrupção. Bilhões foram bloqueados e recuperados, especialmente em relação à Petrobras. Depois querem acabar com a Lava Jato? (Eneida Tavares Mendonça, Ivoti/RS)