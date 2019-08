Demagogia na Argentina

Jornal do Comércio, página 16, edição de 15/08/2019). Já vimos isso no Brasil há anos. Deu no que deu, não resolveu nada, e a conta está sendo paga até hoje. (Belatriz Etchegaray, Ivoti/RS) Como já ocorreu no Brasil, também o presidente Mauricio Macri após derrota nas eleições legislativas, resolveu dar uma de demagogo: aumentou o salário-mínimo e congelou o preço dos combustíveis - mas voltou atrás (, página 16, edição de 15/08/2019). Já vimos isso no Brasil há anos. Deu no que deu, não resolveu nada, e a conta está sendo paga até hoje. (Belatriz Etchegaray, Ivoti/RS)

Capitalização da Previdência

A capitalização proposta na reforma da Previdência pelo governo de Jair Bolsonaro (PSL) resultaria em uma aposentadoria com menos da metade do valor do benefício pago hoje pelo INSS para trabalhadores que contribuem sobre o teto previdenciário. "O benefício seria de 45% do que é pago pela Previdência hoje", disse o consultor especializado em cálculos atuariais Newton Conde. No exemplo citado pelo especialista, um trabalhador que, desde julho de 1994, fez 80% das suas contribuições pelo teto do INSS - que, neste ano, é de R$ 5.839,45 - tem direito a uma aposentadoria de aproximadamente R$ 5.500,00 no atual sistema. Na capitalização, o valor do benefício cairia para R$ 2.475,00. O Congresso, para o bem do trabalhador e visando ao seu provável prejuízo eleitoral, não deve aprovar a PEC da Capitalização que será reenviada pelo governo nos próximos dias. (Danilo Guedes Romeu)

IPTU

O editorial da edição de 21/08/19 do Jornal do Comércio demonstra como o jornalismo em geral e o veículo em questão estão desconectados da realidade. Por essas e outras que perdem credibilidade e espaço rapidamente. O aumento de impostos (IPTU de Porto Alegre) não possui justificativa sob nenhum aspecto na atualidade. O que o poder público precisa fazer é se tornar mais eficiente, gastando menos e melhor. (Alexandre Marcon)

Parquímetros

Parquímetros são uma ótima invenção e têm muita utilidade nas ruas entupidas de automóveis de Porto Alegre. No entanto, cobrar o preço mínimo de R$ 1,05 é errado. Quem consegue uma moeda de R$ 0,05? Por que não arredondar para R$ 1,10? Moeda de R$ 0,05 acho que nem a Casa da Moeda tem mais... (Luciano de Moraes, Porto Alegre)

Doces de Pelotas

A União Europeia (UE) reconheceu 36 indicações geográficas agrícolas do Brasil. Isso significa que poderão ser comercializadas mercadorias com esses nomes somente se tiverem sido produzidas nessas regiões do Brasil. Além dos doces de Pelotas, estão incluídos arroz do Litoral Norte; carne bovina e derivados do Pampa gaúcho da Campanha Meridional; vinhos branco, tinto e espumante do Vale dos Vinhedos e de Pinto Bandeira; vinhos espumantes de Altos Montes e Monte Belo do Sul; e vinhos espumantes e licorosos de Farroupilha. (Paulo Gastal Neto, Pelotas/RS)