Jornal do Comércio, 09/08/2019). Temos que valorizar nossos artistas e parar de enaltecer somente os estrangeiros. (João Carlos de Araújo, Porto Alegre) Muito boa a matéria lembrando o artista plástico Iberê Camargo ( Reportagem Cultural , Caderno Viver,, 09/08/2019). Temos que valorizar nossos artistas e parar de enaltecer somente os estrangeiros. (João Carlos de Araújo, Porto Alegre)

Dedução no IR

A declaração do secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, demonstra o pensamento do funcionário público "dono" de uma caneta pesada, com poder. Comparar o uso de medicina particular e não usar o SUS soa totalmente discordante com o pensamento econômico atual, considerando a atual situação dos governos. Quanto mais o povo utilizar a medicina particular em detrimento ao SUS, melhor. Alivia o governo em algo que tem a obrigação, porém, não tem condições de prover. (Fernando Vasconcelos Diel, Ijuí/RS)

Gasolina cara

Dia desses, fui reabastecer (sem encher mais o tanque, como fazia, a gasolina está muito cara) e observei, ao longo da avenida Ipiranga, o mesmo preço da gasolina comum nos postos. Para mim, parece combinação. (Mauro Corte Real, Porto Alegre)

Déficits

No acumulado em 12 meses até dezembro de 2018, o Brasil registrou déficit fiscal primário de R$ 108,3 bilhões (1,57% do PIB), No acumulado em 12 meses até junho de 2019, registrou-se déficit fiscal primário da ordem de R$ 99,6 bilhões (1,42% do PIB). Redução real em relação ao PIB de 9,55%, comparativamente ao acumulado em 12 meses até dezembro de 2018. Nesse ritmo, o Brasil vai levar, no mínimo, mais 4,7 anos para atingir resultado fiscal primário zero. Ao preço de 2018, o déficit da Previdência (União, estados e municípios) previsto nos próximos 10 será de R$ 3,8 trilhões, e a economia prevista da reforma da Previdência, que está sendo aprovada, será de R$ 1,0 trilhão nos próximos 10 anos, ou seja, ainda não temos ideia de como cobrir o déficit previsto de R$ 2,8 trilhões, e já estamos gastando por conta. (Ricardo Bergamini, analista financeiro)

Narcotraficante

Acompanhei, por acaso, entrevista televisiva do narcotraficante já falecido Pablo Escobar, considerado, por alguns, um ídolo das alas das facções criminosas do estado paralelo invisível nacional, que declarou que a cocaína é a bomba atômica da América Latina. Penso que a extinção do que sobra da Floresta da Amazônia nesta metáfora catastrófica do Apocalipse Now, que está, sim, em acelerado processo de extinção no golpe fatal do Efeito Estufa, será nisto a nossa verdadeira bomba atômica tupiniquim. Quase nada se resta de acreditar no tal "país do futuro", pois o gigante deitado eternamente no suspeito berço esplêndido, que se tornou um desprezível túmulo miserável no fundo do poço da recessão e desemprego, revela que "o sonho acabou". O povo esperneia de bolso carcomido na fila bancária do empréstimo consignado. (Hélder P. Mayer, produtor cultural, Alvorada/RS)