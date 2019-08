Jornal do Comércio, 09/08/2019). É demais. Deixa-se de gastar com a própria vida pessoal para direcionar, às vezes, 27,5% à Receita Federal. (Rogério Miranda Soares) A tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) não é atualizada há anos. Isso gera injustiças, pois milhares ou milhões de assalariados ou servidores públicos, além de descontarem o tributo em seus contracheques, têm que pagar mais dinheiro quando da Declaração Anual do IRPF , 09/08/2019). É demais. Deixa-se de gastar com a própria vida pessoal para direcionar, às vezes, 27,5% à Receita Federal. (Rogério Miranda Soares)

Litoral Norte

Uma pena que tantos bares e locais tradicionais das praias do Litoral Norte tenham fechado, como em Capão da Canoa e aqui em Tramandaí. Para alguns, é resultado da crise e da falta de dinheiro para frequentar bares e restaurantes. Mas, ao contrário, nunca tantos aposentados se mudaram para o Litoral Norte em busca de mais paz, ar puro, sossego e segurança. E eles têm aposentadorias e/ou pensões garantidas. Não altas, mas têm, e gastam nas nossas praias. É uma contradição. (José Humberto Rossemberg, Tramandaí/RS)

IPTU

Quando a oposição só sabe mandar contra, o que temos é o que está acontecendo na Câmara Municipal de Porto Alegre. Conseguiram buscar nas entrelinhas do regimento da casa alguns dados e querem uma nova votação sobre a planta do valor venal do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2020. Para votar contra, é claro. Esta planta está defasada há mais de 20 anos. Mas, mesmo assim, com a cidade falida financeiramente, vão tentar bloquear a nova planta. Não houve aumento do IPTU, mas somente atualização do valor venal dos imóveis. Tem mansão pagando R$ 1 mil por ano, ao lado de moradias pequenas e simples que pagam o mesmo valor. Há três anos, o funcionalismo municipal não tem qualquer reajuste, a cidade carece de mais pavimentação, iluminação, habitações populares e por aí vai. Mas, para a oposição, não interessa. O negócio é trancar a administração atual. (Ítalo Darvin Dornelles, Porto Alegre)

Dia dos Pais

Esse dia originou-se na Babilônia, há mais de 4 mil anos, quando um jovem fez um cartão em argila para presentear o seu pai, desejando-lhe sorte e saúde. No Brasil, essa data é comemorada no segundo domingo do mês de agosto, mas em cada país é celebrado em uma data diferente. Como bem se sabe, os filhos, principalmente na infância, presenteiam seus progenitores, com o intuito de demonstrar ainda mais o carinho e a gratidão que sentem por eles. Um pai tem a sabedoria de um mestre e a sinceridade de um amigo. Ser pai é plantar e criar raízes, é ensinar segurando a mão com coragem e determinação. (Danilo Guedes Romeu)

Lagoa do Peixe

O mundo precisa conhecer a nossa maravilhosa Lagoa do Peixe e o Banhado do Taim, só para citar duas regiões turísticas da Zona Sul do Estado. (Hélio Freitag, jornalista, Pelotas/RS)