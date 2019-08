Revisão do Plano Diretor II

A prefeitura da Capital tem que ficar atenta no licenciamento imobiliário, pois há muitas mansões muito bonitas e antigas com previsão de demolição para novos edifícios. Feios, quadrados e inchando de automóveis zonas de Porto Alegre. É o caso do bairro Bela Vista, onde, em uma esquina perto do antigo colégio IPA, três belas e antigas residências serão demolidas. (Júlio César Cordeiro, Porto Alegre)

Contraponto

Na edição de 6 de agosto do JC, nesta coluna, sob o título Massacres nos EUA , a leitora disse: "É triste o que está acontecendo nos EUA, com massacres, pessoas atirando em outras sem qualquer motivo aparente". Não me coloco ao lado dos que acham um horror, tais fatos me consternam. Não me causam horror, porque vivo em um país onde, apenas em janeiro deste ano, 119 mulheres foram mortas, e, a cada mês, o número de mortos supera qualquer atentado como esse que aconteceu nos EUA. Em segundo lugar, ela fala que, no atentado, nos EUA, eram "pessoas atirando em outras sem motivo aparente". Ora, ninguém pode atirar em ninguém por motivo aparente, e sim em legítima defesa, que não foi o caso lá. E, por último, peca a autora quando diz: "É um horror e serve de alerta para a liberação de armas aqui no Brasil. Sem liberação, temos muita insegurança e violência, imaginem com todo mundo podendo comprar uma arma". Isso demonstra desconhecimento do assunto, primeiro porque o governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) jamais falou em "liberar armas"; segundo que, se fosse aceita a proposta do presidente, acabaria com o horror que é um delegado ou um superintendente da Polícia Federal decidir se o cidadão de bem - depois de preencher requisitos legais para comprar ou portar uma arma - pode fazê-lo. Isso é uma afronta à cidadania. Portanto não é todo mundo que pode comprar arma ou portá-la. Se pudesse, sem essa absurda ingerência concedida à PF, talvez não tivéssemos essas 17,9 mil mortes só nos primeiros cinco meses do ano no Brasil, e talvez Alvorada (RS) não fosse a sexta cidade mais violenta do País. (José Francisco Sassone Edom, advogado)