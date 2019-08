Jornal do Comércio, 29/07/2019). Precisamos pensar sobre o que desejamos efetivamente para a nossa sociedade. (Eloah Kegler, comentário via Facebook do JC) Muito interessante a reflexão sobre os valores sociais (" Lucro dos empresários pode erradicar pobreza, afirma Ponte ", Entrevista especial,, 29/07/2019). Precisamos pensar sobre o que desejamos efetivamente para a nossa sociedade. (Eloah Kegler, comentário via Facebook do JC)

Apicultura

Com preocupação, testemunha-se o decréscimo da produção melífera do Estado em decorrência dos agrotóxicos e similares utilizados nas lavouras rio-grandenses. É de reverenciar-se a memória de Frederico Augusto Hanemann, que trocou a Alemanha pelo Brasil, estabelecendo-se em São Leopoldo, pouco tempo depois transferiu-se para Rio Pardo, que apresentava melhores condições para o seu trabalho, fundando a Fazenda Abellina, transformando-se em pioneiro nacional da apicultura. O historiador Dante de Laytano, em seu Guia Turístico de Rio Pardo, assevera que Hanemann trouxe, na viagem ao Brasil, uma pequena caixa com algumas abelhas negras. Seus restos mortais jazem em sepultura à margem da RS-403, a 10 quilômetros de Rio Pardo. (Fernando Wunderlich, Advogado, Rio Pardo/RS)

Recessão

Precisamos sair do quadro atual e alcançar o crescimento econômico, único caminho para novos tempos. As reformas trabalhista e previdenciária são insuficientes. A área privada tem de receber, com medidas concretas, estímulo dos entes federados. A liberação de pequeno valor das contas do FGTS apenas permitirá atendimento de dívidas e, para alguns, escassas compras. (Jorge Lisbôa Goelzer, Erechim/RS)

Economia e confiança

Já se passaram mais de 200 dias da posse do presidente da República. Entretanto, em nada melhoraram nossos índices econômicos. E a confiança de empresários e investidores se esvazia diante de tantas celeumas, discussões estéreis e ofensas miúdas. (Ramiro Nunes de Almeida Filho, Porto Alegre)