Mercosul/União Europeia

Acordo mais do que bom, após 20 anos de tratativas, esse entre o Mercosul e a União Europeia (Acordo com UE impacta no Rio Grande do Sul, Jornal do Comércio, 02/07/2019). Porém, tem que cuidar muito dos nossos interesses, exatamente como fazem os europeus, com os franceses à frente, sempre buscando proteger sua agropecuária, mais cara e de menos qualidade que a do Mercosul e seus quatro países, Brasil à frente. Muito cuidado, eles querem sempre levar vantagem nos negócios com a América Latina. (Ricardo Márcio Gonçalves, Bagé/RS)

Verba pública

Convoco a classe política para criar este projeto benéfico para a sociedade brasileira, com uma diferença, propomos devolver o dinheiro sem juros aos cofres públicos, ao contrário do fundo público partidário, onde o dinheiro público é torrado sem retorno à sociedade. Esse projeto deve atingir a indústria no mínimo com um tempo estipulado de atividades, cinco a 10 anos, com sua idoneidade tributária fiscal social devidamente comprovadas. (Ildo Lange)

Clima

As lavouras têm sido prejudicadas com a instabilidade do clima. Precisamos de chuvas e temos estações bem demarcadas. Mas o clima tem sido muito inconstante no Brasil. Um problema a mais. (Teodoro Silveira, Bento Gonçalves/RS)

Atraso nos salários

Mesmo sabendo que o governo do Estado não paga os salários dos funcionários públicos em dia porque não tem dinheiro, é mesmo uma tragédia familiar ver chegarem as contas e não ter o dinheiro depositado no banco. Espero que, como ele prometeu, até o final do ano o governador Eduardo Leite (PSDB) coloque tudo em dia. (Belatrice de Moraes)

Controle de tráfego

Gostaria saber qual o critério técnico, se realmente existe, para instalação de controle de tráfego. É inadmissível que somente depois de vários de acidentes isso seja percebido. Na BR-386 foram instalados dois controles de tráfego sem critério pelo meu ponto de vista, um no trevo de acesso a 404, numa subida de mais de um quilômetro sem terceira pista, onde os que não reconhecem baixam a velocidade, transformando em um grande congestionamento, e outro na divisa com Sarandi e Almirante Tamandaré, numa curva e na entrada da ponte. Após um acidente com vítimas fatais, foram cobertos por uma lona preta, isso demonstra a falta de critério. Quem libera e com que critérios é feito isso? (Bruno Pedro Rech, contador/empresário, Sarandi-RS)