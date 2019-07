Jornal do Comércio, 24/7/2019) tratando das aventuras irresponsáveis da política econômica adotada no governo Dilma, com consequências nefastas e prejuízos incalculáveis para o povo brasileiro. E isso não foi feito por falta de conhecimento ou aviso. Quem acompanhava o noticiário econômico da época lembra muito bem os alertas diários das consequências futuras de medidas que iam sendo tomadas por Guido Mantega e companhia. Isso faz com que nos questionemos sobre a qualidade da nossa democracia. Como que meia dúzia de cabeças iluminadas, de forma inconsequente e sem serem contidos ou impedidos, impõem tamanho sacrifício, de uma década perdida economicamente, a todo o povo de uma nação. (Clesio Franceschina, Porto Alegre) Magistral o artigo de Helio Beltrão (coluna Opinião Econômica , 24/7/2019) tratando das aventuras irresponsáveis da política econômica adotada no governo Dilma, com consequências nefastas e prejuízos incalculáveis para o povo brasileiro. E isso não foi feito por falta de conhecimento ou aviso. Quem acompanhava o noticiário econômico da época lembra muito bem os alertas diários das consequências futuras de medidas que iam sendo tomadas por Guido Mantega e companhia. Isso faz com que nos questionemos sobre a qualidade da nossa democracia. Como que meia dúzia de cabeças iluminadas, de forma inconsequente e sem serem contidos ou impedidos, impõem tamanho sacrifício, de uma década perdida economicamente, a todo o povo de uma nação. (Clesio Franceschina, Porto Alegre)

Parque Belém

Preocupado com o alto índice de câncer de próstata, que mais assola o homem depois do câncer intestinal, decidi encampar uma luta para que o Hospital Parque Belém passe a ser instituição de referência com o cuidado da saúde do homem e do idoso. Portanto, minha campanha, a partir de agora, é que todos os vereadores assumam, juntamente comigo, essa luta, que é de todos nós, porto-alegrenses, para que o hospital passe a ser do governo e que disponibilize suas dependências para atendimento à população e que passe a ser o Hospital do Homem e do Idoso. (Dr. Goulart, vereador de Porto Alegre, PTB, médico obstetra, ginecologista e mastologista)

FGTS

Ao anunciar que será liberada parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) das contas ativas, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) mostra que está agindo muito no varejo. Claro, faltam grandes decisões, mas, no dia a dia, o governo está funcionando, apesar das querelas divulgadas. E sempre contra ele. (Tida Cortari)

Frio e turismo

Parece que somente os municípios da Região das Hortênsias, principalmente Gramado, Canela, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula, aproveitam o inverno para fazer promoções e atrair turistas, o que têm conseguido. Porto Alegre tem que realizar mais promoções, e não aparecer apenas quando de jogos internacionais de futebol, como na Copa América. Agentes de turismo dizem que o pessoal de fora chega no Salgado Filho, aluga um automóvel e vai para a Serra. Na volta, deixam o carro nos estacionamentos das locadoras ali perto, pegam o avião e se mandam. Nenhum pernoite sequer na nossa Capital! (Jair Boeira Mendes, Porto Alegre)

Abrigos

Tem mais é que fazer acordos com abrigos e casas assistenciais privadas do que ficar abrindo abrigos públicos municipais. É melhor a prefeitura pagar por vagas e fiscalizar a assistência do que montar abrigos os quais, quando não há muito frio, ficam com pouca ou nenhuma pessoa dentro. (Maria Helena Prates, Porto Alegre)