Governadores gaúchos

Bela foto a da página 3 (coluna Começo de Conversa , edição de 16/07/2019 do Jornal do Comércio), coluna do jornalista Fernando Albrecht. Nela, o atual mandatário do Piratini, Eduardo Leite (PSDB), está junto com outros governadores do passado, incluindo o seu antecessor, José Ivo Sartori, todos do MDB. Pelo menos, nesse quesito, estamos bem: não há rancores nem acusações contra nenhum deles, ao contrário do que aconteceu em outros estados, tristemente. (José Plínio Albuquerque, Porto Alegre)

Embaixada

Não adianta, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) vai, mesmo, indicar seu filho para a embaixada do Brasil em Washington. Com tantos problemas para ainda serem resolvidos, com a economia patinando e muito desemprego, vem ele com este assunto? Para quê? Parece que gosta mesmo de ser criticado. O Brasil está sem embaixador nos Estados Unidos há alguns meses, e sem problema. Há toda uma estrutura administrativa, embaixadas têm secretários, adidos e outros funcionários que tocam o dia a dia. Bolsonaro poderia ter esperado para fazer a indicação lá por outubro ou novembro, com reformas que interessam ao Brasil aprovadas definitivamente. (Gelson Marquezine, Barra do Ribeiro/RS)

Repetição

A maioria dos eleitores espera que o presidente Jair Bolsonaro não conceda também um mensalão aos parlamentares, visando a praticar falcatruas bilionárias com o dinheiro público, como ocorrreu no governo Lula. (Roberto Fissmer, Porto Alegre)

Gripe

Todos os anos, faço a vacina contra a gripe, seja o nome que ela tenha, nos postos de saúde da Capital, onde o serviço, principalmente no Centro de Saúde Modelo, é muito bom e organizado. Mas todos os anos fico gripado. Dizem os médicos que, sem a vacina, a gripe seria bem mais forte nas pessoas. Tudo bem. Mas, neste ano de 2019, fiz a vacina e peguei a gripe. Com a medicação caseira, fiquei bom. Com a onda de frio em julho, peguei de novo a gripe, com muita tosse, rouquidão e tremores de frio. Claro, estou com 78 anos, e, com certeza, as defesas do organismo são mais fracas. Só espero que inventem logo uma vacina que, de fato, impeça que a gripe me ataque, nos anos de vida que ainda tenho. (Manoel dos Santos Monteiro, Porto Alegre)

Correção

Diferentemente do que publicamos na coluna Gastronomia de 26 de julho (caderno Viver, Jornal do Comércio), no endereço citado (rua Erasto Roxo de Araújo Corrêa, 24) funciona o Bistrô Alecrim. A unidade Moinhos de Vento da Padaria Massa Madre, por sua vez, está localizada na rua Marquês do Pombal, 316.