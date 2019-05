70

Parabéns ao Jornal do Comércio! Simplesmente espetacular a reportagem " Arqueólogos e historiadores pesquisam vestígios de índios minuanos " (Reportagem Cultural, Caderno Viver, JC, 17/05/2019). Em tempos de notícias rasas e baseadas no senso comum, o JC se destaca por buscar aprofundar fatos que nos auxiliam a entender melhor nossa própria origem. Parabéns a todos da equipe! (Rafael Sittoni Goelzer, Viamão/RS)

Índios minuanos II

Excelente a iniciativa do JC e do jornalista ao abordar temática (indígena), até recentemente invisível nos meios de comunicação e que, obviamente, merece nossa atenção. Neste caso, ganha ainda mais relevância ao tratar dessa população no Rio Grande do Sul. (Ana Escosteguy, Porto Alegre)

Índios minuanos III

Arqueólogos e historiadores pesquisam vestígios de índios minuanos. Baita matéria. Excelente contribuição. Parabéns! (Ricardo Bueno, Viamão/RS)

Cigarros clandestinos

Li no JC que 54% dos cigarros são de origem ilegal. Destes, 50% vêm do Paraguai e 50% são produzidos aqui por fábricas irregulares. Considerando que conhecem esses pormenores e que uma fábrica de cigarros não é algo que se possa esconder embaixo de uma pedra, a perguntinha é: o que falta para as autoridades irem lá e prenderem todo mundo? (Clesio Franceschina)

Universidades

Os altos preços cobrados pelos cursos em universidades particulares, aliados à crise que assola o Brasil há pelo menos dois anos, está fazendo com que universidades particulares do Rio Grande do Sul demitam funcionários e dezenas de professores. Como isso poderá ser recuperado no futuro? (Marlise Fontoura)

Desemprego

O Brasil entrou em recessão. Os números oficiais do IBGE estão indicando isso, o que só aumentará o desemprego. Lastimável que isso aconteça, com os milhões de desempregados que temos. Tão cedo não teremos novas vagas para os brasileiros que buscam uma colocação. (Júlio Nascimento Farias)