70

684852

2019-05-21 03:00:00

Já que a Noite dos Museus atraiu cerca de 105 mil pessoas (Contracapa, Jornal do Comércio, 20/05/2019), a atração deveria ser repetida mais vezes ao ano. Porto Alegre é pobre em atrações. Não tem marinas, o projeto de revitalização do Cais Mauá está parado há 10 anos, o projeto da orla, mesmo bonito, tem só uma parte pronta. Enfim, se queremos mais turistas temos que acabar com a feiura de uma cidade pichada, suja (pelos porto-alegrenses...) e melhorar em muito nosso visual. Um bom exemplo é um centro de distribuição de refeições prontas na Protásio Alves, quase ao lado do Viaduto Tiradentes. Fizeram uma pintura psicodélica de várias cores que chama a atenção. Muito bonita. (Gabriela Mendes, Porto Alegre)

Desemprego

A taxa de desemprego no Brasil subiu para 12,7% no trimestre encerrado em março, com 13,4 milhões de pessoas, segundo dados do IBGE. Trata-se da maior taxa de desemprego desde o trimestre terminado em maio de 2018, quando a taxa também ficou em 12,7%, reforçando a leitura de perda de dinamismo e recuperação mais lenta da economia neste começo de ano. O grupo de trabalhadores subutilizados reúne os desempregados, aqueles que estão subocupados (menos de 40 horas semanais trabalhadas), os desalentados (que desistiram de procurar emprego) e os que poderiam estar ocupados, mas não trabalham por motivos diversos. Os governantes, antes de assumirem, conheciam as providências que seriam adotadas para a resolução dos mesmos. No Dia do Trabalho, havia 28 milhões de pessoas (desempregados, desalentados e subutilizados) que não puderam comemorar a data! (Danilo Guedes Romeu)

Ideologia

Impressionante como tem gente que divulga o seu viés ideológico para assuntos nacionais. A educação e a saúde vinham muito mal. Mas a causa é o atual governo, com pouco mais de 100 dias no poder. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é vítima de um golpe midiático, parlamentar e jurídico. É muita ideologia junto. (Fausto Rodrigues de Souza, Porto Alegre)

Terrorismo

Ataques contra mesquitas mataram 50 na Nova Zelândia. Ataques a igrejas e hotéis no Sri Lanka mataram 320. É a nossa "civilização", após milhares de anos desde que o ser humano abandonou as cavernas. A estupidez, as guerras, a miséria e a fome continuam iguais ou piores. (Natália Gomes de Sá, Cachoeira do Sul/RS)