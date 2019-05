Parquímetros não funcionam

70

Jornal do Comércio, 15/05/2019), principalmente os novos equipamentos. Uns funcionam, outros não. Uns aceitam cartão de crédito, outros não. E se o motorista deixar o automóvel em Canoas sem o tíquete porque o parquímetro mais próximo não está funcionando, em vez de pagar R$ 1,00 ou R$ 2,00, conforme o tempo, acaba pagando R$ 10,00 para o fiscal de trânsito, sempre aparecendo após para multar e não ligando para o parquímetro não estar funcionando. Pode ser assim? (Sérgio Outeiral, Canoas/RS)

Carvão

Jornal do Comércio, 15/05/2019). Espero que desta vez realmente se confirme. Desde guri que vejo governos e empresários falarem destes investimentos, para logo depois caírem no esquecimento. É uma riqueza que não podemos desprezar, ainda mais na penúria em que se encontra o Estado. Vamos torcer. (Paulo Roberto Brambilla, Tramandaí/RS) Copelmi avalia ampliar projeto carboquímico " (, 15/05/2019). Espero que desta vez realmente se confirme. Desde guri que vejo governos e empresários falarem destes investimentos, para logo depois caírem no esquecimento. É uma riqueza que não podemos desprezar, ainda mais na penúria em que se encontra o Estado. Vamos torcer. (Paulo Roberto Brambilla, Tramandaí/RS)

Poluição

Há três anos temos uma providencial ecobarreira no Arrio Dilúvio. Com isso, centenas de toneladas de detritos não foram parar no Guaíba. Que ação meritória, pois os porto-alegrenses que habitam nas ruas próximas do Dilúvio o transformaram em cloaca, em lixeira a céu aberto. Isso é profundamente lamentável. (Márcio Holembach)

Mais Médicos

Os cubanos do Mais Médicos foram embora. Alguns que ficaram estão sem poder exercer a Medicina, pois precisam fazer o Revalida, coisa que o atual governo não faz com presteza. Enquanto isso, mesmo com salários de cerca de R$ 13 mil, os médicos jovens não querem ir para cidades pequenas, no interior do Rio Grande do Sul. Aí, as populações carentes ficam sem assistência. Está errado. O Mais Médicos era um bom programa (Sueli Carvalho, Porto Alegre/RS)

Vigilantes

Pelo que tenho visto, as empresas de vigilância privada deveriam treinar bem melhor os seus integrantes. Têm armas e as usam sem necessidade, por problemas como nas entradas das portas giratórias dos bancos. Mais treinamento antes de dar uma arma para algumas pessoas que, para mim, não têm preparo psicológico algum para portá-la. (Rubens Enderlech, Ivoti/RS)