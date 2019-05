70

683737

2019-05-14 03:00:00

Maravilhoso o conteúdo do texto: "Mãe, uma escolha de vida", publicado no Jornal do Comércio, edição de 09/05/2019, por Dom Leomar Brustolin . A abordagem sobre esta magnífica criatura nas mais diversas apreciações, só pode ter sido um projeto de Deus. Quem não teve oportunidade de ler, recomendo muito. Possivelmente um projeto de qualificação das mães brasileiras, inclusive em nível governamental numa educação básica e séria voltada para o bem da nação, com certeza em poucas décadas ajudará na melhoria do Brasil nos mais variados segmentos. (Hans Peter Gerwy, economista)

Gorjetas

Com o Dia das Mães, muitos restaurantes aproveitaram e cobraram, sem perguntar nem avisar, 10% sobre o gasto dos clientes. Teve gente que pagou mais do que R$ 20,00. Está certo? A comida no restaurante que eu fiz refeição com a família, estava muito boa, bem servida, mas poderiam ter um teto da gorjeta dos garçons, na base de R$ 10,00. Teve gente que vi pagando até R$ 35,00. (Marli Gomes Contreras, Porto Alegre)

Imposto de Renda

Reajustar a tabela do Imposto de Renda Pessoa Física já vem tarde, segundo promessa do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Mesmo sendo um imposto justo, acabam pagando mesmo são os assalariados que ganham um pouco melhor. Aí fica injusto. O percentual de 27,5% é alto sobre vencimentos, deveria ser este índice apenas para quem ganha acima de R$ 30 mil por mês. Antes, pagando até 20%. (Nélio Romano Arquimedes, Porto Alegre)

Pedalinhos

Uma pena que tenha acabado o contrato para os pedalinhos da Redenção . Era uma boa atração do parque mais famoso e querido de Porto Alegre. Que a prefeitura faça logo a licitação para que interessados em colocar equipamentos de diversão, entre eles a volta dos pedalinhos, tomem iniciativas. (Maria Helena Querubini, Porto Alegre)

Coaf

Será que os nossos representantes estão deveras preocupados com os brasileiros e com o Brasil? Tiraram o Coaf do Ministério da Justiça para, no mínimo, salvo melhor juízo, tentarem salvar a própria pele em detrimento da pele do contribuinte compulsório. (Luiz Antônio Colussi)