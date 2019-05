Déficit federal recorde

70

683288

2019-05-10 03:00:00

Jornal do Comércio de 30 de abril, está que o Enquanto reclamam dos cortes nos orçamentos de setores federais, inclusive no custeio de universidades, muitos não estão atentos ao noticiário. Na página 7, edição dode 30 de abril, está que o governo federal teve o segundo pior rombo em março de 2019 . Foram menos R$ 21,1 bilhões para fazer frente as despesas. Déficit traz prejuízos e aumenta a inflação. Deve-se, desta forma, cortar mais e mais despesas, como as do Supremo, para comprar lagostas e outras iguarias. (Nelson Henfallker, Porto Alegre)

Entrevista

Dar entrevista estando preso é uma regalia só reservada, pelo que entendo, aos ex-presidentes. No caso, até agora só a um ex-presidente. Como sempre, Lula da Silva é inocente, foi perseguido, sua mulher também foi perseguida, e por isso morreu de tristeza. Menos seu Lula da Silva, menos. Tem muito mais gente que também está presa e não é do PT, como o senhor. Todo mundo roubava, mas só o senhor não sabia? (Valéria Martinez)

Bancos assaltados

Assaltar bancos no RS virou passatempo de bandido. Antes, no Interior, de madrugada. Agora, em Porto Alegre, à luz do dia em bairro movimentado, tudo muito profissional e fácil (informantes?). E a prova de que seguranças dos bancos só servem para revistar bolsas e bolsos de idosos (nunca encontraram alguma coisa) e mandar deixar celulares na caixa coletora. Não impedem assalto algum. Não fazem falta. (Celso Gomes, Porto Alegre)

Freeway

Com nova concessionária na freeway, a CCR Sul, penso que ela poderia ser pioneira e construir locais para estacionamento dos caminhoneiros. Penso que muitos acidentes decorrem do cansaço dos motoristas, que, às vezes, dirigem durante a noite, usando estimulantes perigosos à saúde e que podem levar a acidentes gravíssimos. Fica a sugestão. (Wilson Monclaire, Eldorado do Sul/RS)

Aviação

A empresa aérea Avianca vinha mal desde o início do ano. No entanto, agências de viagens continuaram vendendo bilhetes em janeiro, fevereiro e março como se nada estivesse acontecendo. Agora, passageiros ficam sem poder voar, sem hotéis e esperando horas em aeroportos. Está errado. (Júlio Antônio Figueiredo)