Jornal do Comércio, 08/05/2019). A solução mais lógica é a inversão do fluxo de veículos da Andrade Neves, evitando o gargalo da Borges de Medeiros. Com a palavra a EPTC. (Valdir Meiner, Porto Alegre) Comentário pertinente sobre a rua Andrade Neves ("A esquina do funil", coluna Começo de Conversa , 08/05/2019). A solução mais lógica é a inversão do fluxo de veículos da Andrade Neves, evitando o gargalo da Borges de Medeiros. Com a palavra a EPTC. (Valdir Meiner, Porto Alegre)

Nosso porto

Nossos antepassados construíram, a caro custo, essa verdadeira obra de arte, que é o nosso porto, que, durante muitos anos, serviu para a sua real finalidade: o recebimento e a saída de mercadorias e passageiros. Agora, querem transformá-lo em um parque de diversões. Que absurdo! (Cláudio José Fonseca Ferreira, Porto Alegre)

Bicicletas

Tenho visto algumas bicicletas do modelo de arrendamento atiradas em esquinas da cidade. Com certeza foram deixadas por usuários que as alugaram e não quiseram mais. Os organizadores do sistema têm que agir, mesmo que, segundo me disseram, elas tenham localizador. (Naldo Gonçalves Hutz, Porto Alegre)

Dia do Trabalho sem trabalho

Jornal do Comércio, isso foi bem assinalado. No entanto, pelo noticiário, sabemos que na França e na Espanha o problema do desemprego também se agrava. Só com mais investimentos teremos a abertura de novos postos de empregos formais. (Maria Helena Hentske, Ivoti/RS) É um disparate mesmo festejar o Dia do Trabalho quando temos mais do que 13 milhões de desempregados. Na página 10, edição de 02/05/2019 do, isso foi bem assinalado. No entanto, pelo noticiário, sabemos que na França e na Espanha o problema do desemprego também se agrava. Só com mais investimentos teremos a abertura de novos postos de empregos formais. (Maria Helena Hentske, Ivoti/RS)

Congresso

O Congresso Nacional não é lugar para ostentar Bíblia e nem para religiosos simoníacos. Lá é lugar para brasileiros honestos praticarem política limpa, com suor no rosto, e com olhos e alma focados no desenvolvimento e progresso do Brasil. (Renzo Sansoni)

Futebol

Concordo com os leitores que dizem que o futebol gaúcho está muito anarquizado. Vendo o Grenal nota-se que há muita correria, reclamação, técnicos gesticulando e "apitando" o jogo em vez de orientar o time. Mas não com gestos muito longe dos seus atletas. Futebol feio, sem dúvida. (Mauro Rodrigues, Porto Alegre)