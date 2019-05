70

A novela do projeto do Cais Mauá continua iludindo os porto-alegrenses que, como eu, tinham a esperança de ver aquele local bem melhor aproveitado e não abandonado com está há quase 30 anos. Mas, na capa do Jornal do Comércio, edição de 23/04/2019, li que foi apresentado um projeto inicial para área de lazer e gastronomia ao lado da Usina do Gasômetro. Queira Deus que saia mesmo e não seja mais uma embromação... (Luiz Carlos Teixeira de Moraes)

MP da liberdade econômica

A Medida Provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) desregulamentando a vida dos cidadãos e das empresas para abrir seus negócios e desburocratizando e facilitando o empreendedorismo para todos parece-me teve uma repercussão discreta na grande mídia. De fundamental importância inclusive para reduzir o desemprego deveria ter sido saudada com entusiasmo. Talvez tenha sido o dia ocupado pelos acontecimentos internacionais que tenha obscurecido ato tão relevante. Parabéns à equipe responsável por preparar o pacote. (Marco Antonio Esteves Balbi)

Brigas

Já cansou esta briga entre os filhos do presidente e Olavo de Carvalho, chamado de guru do presidente Jair Bolsonaro (PSL), e que manda em dois ministérios, da Educação e das Relações Exteriores, lá, desde os Estados Unidos. Agora, briga entre Olavo de Carvalho, os generais do governo e o filho do presidente, o falastrão Carlos Bolsonaro, com o vice-presidente Hamilton Mourão. Basta! (José Ildebrando Castro)

Brigas II

Carlos Bolsonaro, pelo amor de Deus, você é vereador. O Brasil é a primeira democracia da História onde um vereador debate pauta federal, demite ministro, e peita o vice-presidente. Seu pai prometeu botar ordem no País, mas não bota nem na família! (Luiz Guilherme Prado)

Vinhos

O município de Pinheiro Machado, antigo Cacimbinhas, na Zona Sul do Rio Grande do Sul vem despontando na produção de uvas de qualidade, comercialização de vinhos, espumantes, carne ovina e azeites de primeira linha. Com isso, supera a crise econômica que assola a região. (Hélio Freitag, Pelotas/RS)