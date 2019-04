70

681620

2019-04-30 03:00:00

Jornal do Comércio de 23/04/2019 traz esperanças para mim de ver algo bom, mas que precisa de correções. (Marco Antônio Caldas) Ainda bem que o governo aceitou retirar pontos da reforma da Previdência que, nitidamente, prejudicavam, sem necessidade, os contribuintes do INSS. Vamos ver se, no fim, após a aprovação da PEC, que penso só sairá mais para o fim do ano, não ocorrerão muitas injustiças. A reportagem da página 5 , edição dode 23/04/2019 traz esperanças para mim de ver algo bom, mas que precisa de correções. (Marco Antônio Caldas)

Reajuste do IPTU

Os proprietários de imóveis em Porto Alegre reconhecem ser justa a reavaliação destes, para uma cobrança mais justa do IPTU. Todavia, o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) tem que considerar também haver muitos desempregados e outros com ganhos irrisórios, salário-mínimo reajustado em só 4%, além da redução do poder aquisitivo dos demais devido aos aumentos bem acima da inflação, nos preços dos alimentos, remédios, transportes, combustíveis, energia, produtos de higiene, planos de saúde, etc. Assim, a maioria não tem como suportar uma correção, no 1º ano, sem um teto inferior a 10%. Há que usar a criatividade e buscar outras alternativas. (Adelino Soares, advogado)

Mourão x Bolsonaro

O ex-governador Alceu Collares (PDT), se não estou enganado, com seu espírito brincalhão, dizia que tinha que encontrar trabalho para os vices, senão eles começavam a conspirar. Passados muitos anos, parece ser isso o que estão colocando em trincheiras opostas (não são militares os dois?) Jair Bolsonaro (PSL) e seu vice-presidente, Hamilton Mourão (PRTB). Além disso, ainda estão metendo o bedelho os filhos do presidente, que julgam que também estão comandando o País, junto ao pai. Confusão total! (Marcos Real Quintana, Porto Alegre)

Brigas

Está indo longe demais esta briga de picuinhas entre o filósofo Olavo de Carvalho e o vice-presidente Hamilton Mourão. O presidente Jair Bolsonaro tem que dar uma chega para lá no Olavo. Afinal, ele não tem cargo algum no governo e fica falando como se tivesse. Isso só atrapalha. Ignore o Olavo de Carvalho e trate de trabalhar pelo Brasil. (Júlio Prates)