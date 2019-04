Sou morador da avenida Farrapos (primeira quadra) há mais de 60 anos. Lembro quando brincava de bicicleta triciclo até a esquina da rua Dr. Barros Cassal, com o edifício Sulbanco ainda em construção e que tinha, também, apartamentos residenciais. Essa artéria já sofreu várias reformas em quase todos os sentidos. Não havia canteiro central, e sim canteiros laterais, quiçá, numa imitação da 9 de Julio de Buenos Aires. Nessa parte, entre os canteiros e as calçadas a pavimentação era de paralelepípedos. O comércio era forte, com o tempo fraquejou, quase morreu. Dá para dizer que a avenida Farrapos tinha mais tráfego que hoje, pois não havia a Castello Branco, nem o Trensurb e a Voluntários da Pátria era linha de trens maria-fumaça e de bondes. Os 'inferninhos' e casas do ramo deram uma má reputação à Farrapos, embora as duas primeiras quadras sempre ficaram incólumes ao trottoir, mas a estigmatização foi fatal. O glorioso hotel Umbu (Não faça da sua casa um hotel, mas faça deste hotel a sua casa) ficava na esquina da avenida Farrapos com a Barros Cassal, depois mudou-se para o então hotel São Luiz e transformado em apartamentos populares. Lembro do Gaudério, ao lado do Umbu na Barros, uma espécie de misto restaurante/mercado, mas tudo de primeira qualidade, tanto na arquitetura interna como nos produtos. A reportagem cultural do caderno Viver dode 12 de abril de 2019 mexeu com os meus sentimentos. Parabéns! (Edgar Granata, advogado, Porto Alegre)