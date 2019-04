Questão a ser respondida

70

680712

2019-04-24 03:00:00

Jornal do Comércio, edição de 16/04/2019, página 9, Nos dias de hoje, em que tanto se discute sobre privatizar ou não as empresas estatais, em todos os níveis da administração pública, uma questão, que considero crucial, ainda não foi devidamente respondida por aqueles que defendem a preservação de empresas públicas. Para isso, cito como exemplo a nossa maior estatal, a Petrobras (, edição de 16/04/2019, página 9, declarações do presidente Roberto Castello Branc o). Se os preços praticados na venda de combustíveis produzidos pela nossa poderosa petroleira no mercado nacional são equiparados aos preços praticados pelas demais petroleiras no mercado internacional, de que vale para os brasileiros essa gigante ser mantida como empresa pública? (Manoel Luiz Silva dos Santos, Porto Alegre)

Imposto de Renda

O contribuinte que ainda não enviou a declaração do Imposto de Renda à Receita Federal deve observar o prazo final de entrega que termina às 23h59min do dia 30 de abril. Quanto ao envio de declaração fora do prazo, esta está sujeita ao pagamento de multa conforme estabelecido pela Receita Federal do Brasil, que pode variar de R$ 165,74 a 20% do imposto devido, mais juros de mora. No que tange ao procedimento de envio, este é semelhante aos anos anteriores, entretanto ainda tem quem encontre dificuldades e opte por contratar outra pessoa para fazer a declaração. Neste contexto, muitas pessoas não estão familiarizadas com o funcionamento do aplicativo da Receita Federal, disponibilizado através do site, então para minimizar a possibilidade de erro, muitos contribuintes que estão obrigados a declarar acabam procurando um contador para fazer a declaração. Destaco que a maior dificuldade enfrentada pelos contribuintes são aqueles que não querem ou tem receio de falar sobre seus bens ou suas movimentações financeiras. E é nesse ponto que pode haver falhas, com grande possibilidade de cair em malha fina. Não deixe de realizar a entrega, dentro do prazo estipulado, do Imposto de Renda ou não deixe de fazer a declaração de ajuste anual. Evite multa e pendência de regularização do Cadastro de Pessoa Física (CPF). (Fernanda Piattelli, contadora e especialista em Administração Pública)

Battisti

Finalmente, o terrorista italiano Cesare Battisti confessou seus crimes. Aqui no Brasil, foi protegido pelo governo do ex-presidente Luiz Inacio Lula da Silva (PT) com o status de exilado político, o que impediu sua extradição a fim de pagar pelos graves crimes que cometeu na Itália. Foi uma vergonha para o nosso País, onde tantos bradam por justiça. (Roberto Fissmer)