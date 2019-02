Sinal vermelho

70

Sobre o nota "Fala a EPTC" ( coluna Começo de Conversa, Jornal do Comércio de 14/02/2019 ), o mandatário da EPTC se gaba de multar milhares de motoristas que furam o sinal. O agente fica em um canto escuro só anotando placas em vez de se fazer presente junto ao semáforo. Isso é educação para o trânsito ou mera arrecadação? O modus operandi da EPTC é uma vergonha! (Carlos Antonio, Porto Alegre)

Transporte coletivo

Sobre a elevação da alíquota do ICMS no transporte coletivo intermunicipal, não há como negar que são enormes as dificuldades econômicas de todos. Porém, a elevação da contribuição de quem já não suporta mais despesas é descabida, ainda mais quando a comunidade usuária não dispõe de outro meio para seu deslocamento, o que pode implicar na redução da demanda das linhas e a consequente paralisação das atividades das empresas. É imprescindível que o governo estadual reduza a alíquota do ICMS incidente sobre a atividade dos ônibus intermunicipais. (Itacir dos Santos Schilling, Porto Alegre)

Bem-vindo eSocial

O que esperar do eSocial? O momento mais crítico é o envio das informações dos eventos de segurança e saúde do trabalhador, que obrigará as empresas a adequação às normas regulamentadoras, que preveem medidas de prevenção de acidentes e monitoramento da saúde do trabalhador. Mas, no momento, as empresas estão se adaptando ao envio da folha de pagamento, com uma alta ampliação das informações enviadas. Precisamos, de forma efetiva, modernizar as ferramentas de fiscalização das relações de emprego, a fim de evitar fraudes e descumprimento dos direitos trabalhistas. (Élvis Marçal Lisboa da Silva, Porto Alegre)

A Lei de Proteção de Dados

A Lei Geral de Proteção de Dados e posteriores sanções foram vistas como iniciativas capazes de trazer mais segurança a usuários e de obrigar empresas a terem um compromisso maior com as informações que armazenam. Um lado pouco abordado foi o das possíveis consequências negativas que a lei pode trazer, especialmente quando se trata da habilidade de cibercriminosos. Traduzindo, a nova lei fará com que as empresas tenham mais consciência de cibersegurança, mas, ao mesmo tempo, abre uma brecha para dificultar a descoberta da identidade de crackers. (Wander Cunha)