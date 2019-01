Previdência sem reforma

70

667214

2019-01-27 01:00:00

A entrevista do senador Paulo Paim ao Jornal do Comércio, edição de 21/01/2019 , demonstra, claramente que seu partido está sem rumo. Enquanto seu presidente está preso, não há outra liderança para dirigir seu barco. A solução do senador: "cobrar dos devedores da Previdência e acabar com o perdão aos sonegadores" - já é uma confissão de que não praticou esta recomendação quando seu partido esteve na administração deste País por 14 anos. Sem leme e sem comandante ativo, o barco está afundando... (Marco Aurélio Bernardi)

Uma questão maior

O prejuízo ambiental e econômico que setores do agronegócio estão causando no cultivo de alimentos nobres e apicultura, em várias regiões do RS, com o uso exagerado e indiscriminado de agrotóxicos em lavouras de soja etc., exige rápida resposta das autoridades. Não se questiona a importância do agronegócio, mas, é inaceitável que louváveis políticas de diversificação de culturas, por anos a fio, sejam inviabilizadas pela ganância de parcela do setor. A questão é de tal gravidade que pode se classificar como um alerta para um possível e necessário levante da sociedade. (Lotario Wessling, caminhoneiro autônomo, Venâncio Aires/RS)

Gangues cariocas

Tem comunidades, antes chamadas de favelas no Rio, em que tudo é controlado pelas gangues cariocas. Fazem ligações clandestinas de tevês a cabo, dominam o fornecimento de gás, luz, enfim, os moradores ou pagam pela "proteção" e ficam quietos ou podem ser mortos. Com a cumplicidade de policiais militares e civis e um ou outro parlamentar estadual, que ganham propinas, os criminosos e as suas milícias mandam nos morros cariocas. Uma vergonha! (Telmo Gonçalves, Canoas/RS)