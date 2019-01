GM ameaça sair do Brasil

70

Quando a GM veio para Gravataí, aqui no Estado, foi uma alegria só. Pois não é que a montadora está ameaçando ir embora, porque apenas um veículo da sua marca vende bem? ( Jornal do Comércio de 21/01/2019, página 7) . Aliás, foi o automóvel Onyx, da GM, o mais vendido no Brasil em 2018. Espero que tudo se acerte. O Rio Grande do Sul precisa da montadora. (Gisele Duncan, Gravataí/RS)

Reforma da Previdência

São tempos esquisitos pelos quais estamos passando. Não entendi como o Jornal do Comércio, edição de 21/01/2019, que adota linha editorial conservadora e pró mercado, e diante da constatação de que 10 entre 10 economistas dizem que a reforma da Previdência, não só é necessária como imprescindível, o jornal ceda duas páginas para um político como Paulo Paim, suspeito, para dizer o contrário. (Clesio Franceschina)

Gangues do Rio

Nas interceptações telefônicas autorizadas pelo juiz Gustavo Kalil, da 4ª Vara Criminal - que também é responsável pelo caso da vereadora Marielle, assassinada junto com o seu motorista, nota-se o respeito que os milicianos do segundo escalão têm pelo ex-capitão do Batalhão de Operações Especializadas (Bope) Adriano Magalhães da Nóbrega, que está foragido. Num dos trechos, o contador da quadrilha, Manoel de Brito Batista, o Cabelo, que foi preso, chama o ex-militar de "patrãozão". É isso aí, sempre que um tipo de criminalidade fica muito fácil, sem temer a polícia, é porque tem gente que deveria combater os criminosos, mas está aliada a eles. Repassam, antes, ações, dão dicas e avisam tudo. Aí, claro, fica fácil aos criminosos agirem impunemente. (Nelson Nogueira de Castro, Porto Alegre)

Minha Casa Minha Vida

"Especialistas" em habitação chegaram à brilhante conclusão de que o programa Minha Casa Minha Vida levou muita gente para a periferia dos grandes centros urbanos. Mas, não dizem de que maneira estas pessoas viviam antes. Geralmente, muito mal. No caso de Porto Alegre queriam uma estrutura popular aonde? Na avenida Beira-Rio? Na Loureiro da Silva? É óbvio que as grandes áreas disponíveis estão fora das zonas mais centrais ou bairros já populosos. Apenas apoio que os conjuntos do Minha Casa Minha Vida tenham também uma escola, uma pracinha e, se possível, um posto de polícia militar. (Maria do Carmo Menezes, Porto Alegre)