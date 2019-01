Agrotóxicos e abelhas

70

Sem insetos, especialmente abelhas, não temos polinização (Agrotóxico pode ter causado a morte de abelhas no Noroeste gaúcho, Jornal do Comércio, 04/01/2019). O agrotóxico é veneno, inclusive para a produção agrícola. (José Carlos Sturza de Moraes, Porto Alegre)

Governo inseguro

O governo de Jair Bolsonaro (PSL) fala demais. Todos os dias algum ministro diz que vai acontecer isso ou aquilo, que tal medida será tomada e, no outro dia, tudo é desmentido. Ou acertam com o novo porta-voz ou continuarão municiando os seus críticos. (Paulo Roberto Ferreira, Jaguarão/RS)

Doce lar

Na página de Fernando Albrecht (coluna Começo de Conversa, Jornal do Comércio, 15/01/2019), há um comentário sobre quem será que financiou a estadia de Cesare Battisti nos 17 anos de Brasil? Sem dúvida o PT, comandado pelo presidente da época, Luiz Inácio Lula da Silva. (Eduardo Fossati, engenheiro)

Entorno dos estádios

A verdade sobre ingerir bebida está escondida atrás das linhas frenéticas de apologias de personalidades da segurança pública, na entrada e na saída de cada partida de futebol. O que deveria ser feito é os clubes de futebol e as instituições repressoras evitarem abusos. Se o governador Eduardo Leite (PSDB) não sancionar a lei, demonstra fraqueza na sua administração ao tomar decisões. (Marcelino Pogozelski)

Carnaval

Vejo só velhos - pessoas que não conhecem o verdadeiro sentido do Carnaval, porque nunca pularam - e abastados trocando Carnaval por saúde, uma coisa não tem nada a ver com a outra, pois as verbas são contingenciadas e empenhadas no início do período. Os ricos não estão nem aí, pois vão para clubes particulares, viagens e praia. Mas o povão fica à espera do momento único de se divertir. E nenhuma escola de samba tem condições sozinha de bancar o Carnaval. Político que faz isso é incompetente, pois não soube administrar os interesses da população. Muita gente não gosta de Carnaval, quer sossego e por isto mandam contra. Querem privar o povão de ter direito a este divertimento ímpar. O poder público tem obrigação de dar continuidade a esta festa popular. (Osvaldo Padilha, advogado)