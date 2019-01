Entrevista especial

Começo de Conversa

Ceitec

Em relação à reportagem " Papel da Ceitec é defendido por especialistas do setor " (, 11/01/2019), acho que deveria privatizar em vez de fechar ou encerrar atividades. (Fabio Porto, Bom Retiro do Sul/RS)

Ceitec II

O que deveria estar em questão é o formato/estatuto jurídico da Ceitec, e não a sua liquidação. (Rodrigo Dilelio, Porto Alegre)

Gestão da segurança

Concordo com a judiciosa avaliação do autor do artigo (" Discordo, vereador ", de Mendes Ribeiro, Opinião,, 11/01/2019) a respeito do desempenho de Cezar Schirmer (MDB) na Secretaria Estadual de Segurança Pública. Honra ao mérito do governo José Ivo Sartori (MDB). (Dagoberto Lima Godoy, Caxias do Sul/RS)