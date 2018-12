70

Depois de prometerem que com o ótimo reajuste que tiveram os ministros do STF e todos os que gozam do benefício não teriam mais o auxílio-moradia, tudo voltou atrás. Agora, todo mundo do Judiciário, seja o federal como o dos estados, além de outras categorias, terá auxílio-moradia, de R$ 4.377,00 ( caderno Jornal da Lei, Jornal do Comércio, edição de 24/12/2018 ). Enquanto isso, os aposentados do INSS não têm aumento. Uma vergonha! (Suely de Andrade Freitas, Porto Alegre)

Informalidade legalizada

Uma das medidas que deveria ser praticada imediatamente nas loterias da Caixa Econômica Federal e nos demais jogos regularizados no Brasil é a obrigatoriedade em informar o CPF do apostador. Mesmo em jogos compartilhados como os tradicionais "bolões", deveria ser obrigatória a informação do CPF e, neste caso, do número de jogadores no grupo de aposta. Isto evitaria a necessidade de o apostador guardar o seu comprovante e o ônus da identificação do apostador ficaria com quem promove o jogo. O sigilo teria que ser muito bem guardado pelo promotor do jogo, mas somente pessoas regularizadas perante o Fisco estariam aptas a apostar. A regularização desta relação, que é totalmente informal, evitaria a lavagem de dinheiro e permitiria a identificação de todos os apostadores vencedores! (Fernando Röhsig, Lajeado/RS)

Cumprimentos

