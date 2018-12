70

Sensacional a matéria " Destinação de mercadorias apreendidas está mais humanizada " (caderno JC Contabilidade, Jornal do Comércio, edição de 19/12/2018), pela percepção da importância de reaproveitarmos tudo, ainda mais se gerarmos conexões de valor no processo. E principalmente pela boa notícia. Precisamos nos retroalimentar com esse tipo de valorização. Como seres humanos, como brasileiros, como gaúchos, todos os níveis que nos tornem mais unidos para mudar a realidade em que vivemos. Parabéns aos jornalistas, fotógrafos e todos os envolvidos. (Lucas Selbach, Porto Alegre)

Comunidades pobres

Jornal do Comércio ( Na página 2 do Frases e Personagens , edição de 18/12/2018), fiquei sabendo da manifestação de um ex-presidente do Brasil a respeito de bombas exportadas por países ricos. Lamentavelmente, o nosso País também produz bomba de alto poder de contaminação, só que não conseguimos exportar e, em razão disso, temos que mantê-la enjaulada. (Carlos Edison Domingues, advogado em Santa Maria/RS)

Manutenção do ICMS

Decepcionante a postura de alguns parlamentares na votação da manutenção ou não do ICMS na Assembleia Legislativa, quando uns se ausentaram - inclusive o que votei e não repetirei jamais a escolha. Nunca mais. (Rafael Alberti Cesa)

É Natal!

Como se sabe, Natal é tempo em que nasce nos homens sentimentos bons e fraternos para serem cultivados o ano inteiro. Para mim e para milhares de pessoas, Natal não é só receber e retribuir presentes. Natal é reflexão e oração, é o renascer de esperanças para cada um de nós e para as nações da Terra. Para falar do Natal, não existem segredos, basta olhar para dentro de nós mesmos. No Natal, estamos propícios a amar mais, ter mais carinhos, ser mais solidários. É o que nos envolve, este espírito natalino. Mas vejamos o mundo num foco mais nítido - isso ocorre somente nesta época do ano. O nascimento de Jesus Cristo tem o poder de causar essa transformação em nós. Caro leitor, desejamos que o espírito natalino encha de felicidade o seu coração e o de seus familiares e amigos. Boas Festas e Feliz Ano Novo! (Danilo Guedes Romeu)