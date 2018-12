70

Belo projeto (Revitalização do trecho 3 da orla do Guaíba está orçado em R$ 59 milhões, Jornal do Comércio, 14/12/2018). Espero que façam com passeios bem mais largos (com o triplo de largura) que o do primeiro trecho, pois está provado que é estreito para o grande número de usuários. O mesmo com relação às ciclovias. Quanto à maior pista de skate da América Latina, me parece muito custo para poucos usuários. Acredito que a atual, que não é pequena, seja o suficiente, haja vista que a moda do skate já passou e a população está cada vez mais velha. O que não pode faltar são muitos equipamentos para ginástica. (Renato Souza, Porto Alegre)

Revitalização da orla II

Achei ótimo o projeto, a orla precisa ser muito arborizada para idosos e aqueles que precisam fazer caminhadas para a saúde. Ponham em prática, com muita sombra e bares a preços razoáveis. E precisamos de estacionamento para bombeiros, Samu e atendimentos de emergência. (Dirnei Messias, Porto Alegre)

Revitalização da orla III

O estacionamento para carros deve ser reduzido ao mínimo possível, uma obra deste porte serve para as pessoas fazerem práticas desportivas, se distraírem, desopilarem... Não cabe ocupar o espaço com automóveis, é um contrassenso. (Eduíno de Mattos, Porto Alegre)

Impostos

Penso que é uma boa iniciativa antecipar - para quem pode e está recebendo em dia seus salários ou vencimentos - pagamento, com desconto, do IPVA e do IPTU de Porto Alegre e das praias do Litoral Norte. Assim, o contribuinte fica livre de todo mês não esquecer, o que acontece frequentemente, de pagar o boleto. (Mauro Antunes, Porto Alegre)

Cinema

Já falei ou escrevi isso há muito tempo, inclusive na coluna Palavra do Leitor do Jornal do Comércio, sobre a violência que impera nos filmes feitos hoje em dia. São mostradas apenas cenas de mortes, violência, assassinatos cruéis. Não aparece uma boa história. Só violência. (Marcus Tavares)