Ciclos econômicos

Parabéns aopelos artigos que privilegiam seus assinantes diariamente, em especial na página 4/ Opinião . Dia 28/11/2018 tivemos a qualificada opinião do presidente executivo do IBEF-RS, que de forma equilibrada analisa o atual momento econômico-financeiro da nossa nação e a expectativa futura com uma brisa otimista, mas ao mesmo tempo a constatação de uma maldita herança de Lula e Dilma de um passivo de R$ 7 trilhões, um patrimônio líquido negativo de R$ 2,5 trilhões e uma amortização de dívida anual de R$ 700 bilhões que causam "calafrios", comparados com o PIB de R$ 6.6 trilhões em 2017. Pior do que isso, talvez os demagógicos discursos da última década que em nada melhoraram o IDH do Brasil. Espero que os brasileiros e especialmente os membros dos Três Poderes se apaixonem muito mais pela Nação brasileira e um futuro bem melhor do que a autopromoção. (Hans Peter Gerwy, economista)