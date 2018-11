Jornal do Comércio, página 19, edição de 27/11/2018) que terá efeito cascata de bilhões de reais, em troca de acabar com o auxílio-moradia, que representa muito pouco de economia. Uma vergonha! (Paulo César de Cabral) Enquanto os brasileiros sofrem a pior crise econômico-financeira desde 1930, o Poder Judiciário não está nem aí para as agruras do povo. Concedeu-se um polpudo reajuste (, página 19, edição de 27/11/2018) que terá efeito cascata de bilhões de reais, em troca de acabar com o auxílio-moradia, que representa muito pouco de economia. Uma vergonha! (Paulo César de Cabral)

Lasier x Calheiros

A campanha do senador Lasier Martins (PSD) contra o senador Renan Calheiros (MDB-AL) é notável. E justa. Renan, como é de domínio público, é um câncer na política brasileira. Teve uma filha com uma jornalista de Brasília fora do casamento. A pensão legal quem pagava era uma empreiteira. Claro, havia uma troca de favores. Renan Calheiros foi salvo de cassação pelo PT. O então senador Aloizio Mercadante confessou em público que se omitiu na votação da cassação, e Renan escapou. (Walter Dworak Filho)

Cumprimentos à Smov

Pedido de uma ação tapa-buracos nas ruas Dona Leonor e Paulino Teixeira, no bairro Rio Branco, foi atendido de maneira rápida pela Secretaria Municipal de Obras e Viação (Smov). Na região há faculdades, colégios e escola infantil cujos frequentadores, pais e alunos, usam as duas vias para chegar e sair dos estabelecimentos. Parabéns à Smov. (Júlia Mercedes, moradora do bairro)

Cruzeiro

O Esporte Clube Cruzeiro realizará, dia 8 de dezembro, sábado, um almoço comemorativo pelos 100 anos do título de campeão do primeiro campeonato de Porto Alegre. Será no seu estádio, em fase final de conclusão, na avenida Ary Rosa dos Santos, 745, em Cachoeirinha, telefones 3026-3996 e 99317-1193. O presidente Claudio Lempek está convidando conselheiros, sócios, ex-dirigentes e simpatizantes a participarem do encontro, preço de R$ 30,00 por pessoa. Quem desejar poderá contribuir para as despesas finais de acabamento do estádio, com qualquer quantia. Lá, disputará o Acesso de 2019. (Paulo C. Casanova, conselheiro do Cruzeiro)

Curso de Administração

Os 50 anos do Curso de Administração da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) foram comemorados, merecidamente, com muitos encontros. (José Ricardo Castro - DP -, Pelotas/RS)