Cuba

Em contraponto ao artigo de Sabrina Damiani ( Cuba: uma viagem no tempo , Opinião,, 22/11/2018), sobre as deficiências de Cuba, a ilha é peculiar em resistência ao capitalismo selvagem. Também estive por lá e observei o modo de viver das pessoas e sua cultura. Lá não há fome, está certo que não há desperdício, também não existem analfabetos e nem crianças nos faróis, pedintes ou malabares nas esquinas, desempregados e sem assistência do Estado Social. Então, não adianta termos concentração de renda nas mãos de poucos e esses com boa saúde, "boa educação", fartura de alimentos e o restante da população estar desassistida de um Estado Liberal que não distribui os recursos com equidade! Porque só tem liberdade quem tem muito dinheiro para comprar a sua, por isso não nos iludamos. (Luci Mari Castro Leite Jorge, especialista em Direito Constitucional e Ambiental, servidora da Ufrgs)

Cuba II

Lendo o, edição de 22/11/2018, encontrei dois textos muito bem observados em artigos: " O novo chanceler brasileiro " e "Cuba: uma viagem no tempo". Vou me limitar ao texto de Cuba, acrescentando minha experiência na Alemanha. Deutsche Demokratiche Republik (DDR), a fatia alemã que ficou sob a tutela da ex-União Soviética (URSS) após a 2ª Guerra Mundial. Lá estive com o meu filho em 1985 hospedado em Berlim Ocidental, o que me permitiu visitar Berlim Oriental. Este tour com uma guia alemã do lado Leste, permitiu-nos conhecer bem o que é um país socialista ou comunista. Só nos mostraram os prédios já restaurados. Bem distante deu para observar ainda prédios destruídos durante a Guerra, enquanto no lado Ocidental tudo já estava restaurado. Fiz uma pergunta à simpática guia: nós, meu filho e eu, brasileiros, estranhamos o muro dividindo a cidade de Berlim. A senhora acredita que no futuro este muro poderia ser demolido? A resposta, em altos brados, foi: não fomos nós que o erguemos. Cinco anos depois, novamente visitamos Berlim, sem o muro! Perguntei a taxistas qual a causa da queda do muro? Explicação de todos: prateleiras vazias nos mercados, falta de liberdade para visitar parentes e o povo vigiado por uma polícia secreta. Alguma semelhança com Cuba e/ou Venezuela? (Hans Peter Gerwy, economista)