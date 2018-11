Jornal do Comércio, página 21, edição de 20/11/2018). Temos gente competente. E, convenhamos, agora com salário de quase R$ 12 mil não é de perder a chance. (Sílvio Marcondez) Espero que os médicos brasileiros, especialmente os gaúchos e recém-formados, preencham as vagas dos cubanos que saíram ou vão sair do Brasil. Afinal, são 630 vagas aqui no Rio Grande do Sul , página 21, edição de 20/11/2018). Temos gente competente. E, convenhamos, agora com salário de quase R$ 12 mil não é de perder a chance. (Sílvio Marcondez)

Roubo em bancos

Virou passatempo de criminosos explodir caixas eletrônicos - às vezes a agência inteira - de bancos no Interior do Rio Grande do Sul. Sem policiamento, dando tiros para o alto e até fazendo reféns, além de jogarem os miguelitos para furar pneus de uma ou duas viaturas da Brigada Militar, no máximo, em cidadezinhas gaúchas, eles não têm maiores problemas. Até quando isso vai continuar, sem uma ação dos próprios bancos (Banrisul à frente, o mais visado) e das polícias? (Luiza Marques de Freitas, Camaquã/RS)

Celulares

As pessoas continuam usando celulares enquanto dirigem. Vejo isso muito em avenidas de Porto Alegre. Depois, o Brasil está mal por conta de políticos e empresários. Ninguém observa o seu próprio comportamento. Falar no celular e dirigir ao mesmo tempo é um convite para acidentes. O Brasil está mal por causa da nossa indisciplina geral! (Thays Marqueze, Porto Alegre)

Exército e rodovias

O Rio Grande do Sul começa a ver cada vez mais o Exército atuando nas estradas que ligam as fronteiras com o Uruguai e Argentina sendo patrulhadas dia e noite. Desde que assumiu o Comando Militar do Sul (CMS), o general Geraldo Miotto, gaúcho de São Marcos, disse que ia colocar tropas federais nas estradas. Em conjunto com Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Anvisa, Ibama e Receita Federal, foi iniciada em 6 de novembro a Operação Fronteira Sul que realiza barreiras em nossas rodovias a fim de prender contrabandistas, traficantes e criminosos. Este tipo de operação já acontece há vários meses em outras regiões fronteiriças. Aproximadamente 400 homens e mulheres, transportados em cerca de 60 veículos militares, participam das operações, realizando patrulhamento, bloqueio de estradas principais e vicinais, revista de pessoas e veículos de passeio e de carga, nos municípios de Santa Vitória do Palmar, Chuí, Cerrito, São José do Norte, Rio Grande e Pelotas. São ações preventivas e repressivas, para redução dos delitos. (Nilson Lourenço Mendes dos Santos, jornalista)