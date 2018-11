Jornal do Comércio, edição de 12/11/2018, página 9). Seria bom saber o critério de reajuste do valor do pedágio, para vermos se, ao longo do tempo, esse valor inicial não vai encarecer muito. Coisa que já vimos em licitações passadas. (Sidnei Cunico, Caxias do Sul/RS) Leilão de estradas federais favorece novas concessões " (, edição de 12/11/2018, página 9). Seria bom saber o critério de reajuste do valor do pedágio, para vermos se, ao longo do tempo, esse valor inicial não vai encarecer muito. Coisa que já vimos em licitações passadas. (Sidnei Cunico, Caxias do Sul/RS)

Privatizações

O Brasil foi criando muitas estatais ao longo do tempo. Talvez elas, no início, fizessem um bom trabalho. Mas, com o passar dos anos, foram inchadas e hoje são poucos produtivas. Não todas, é claro, mas algumas. Desta maneira, não resta solução a não ser privatizar certas subsidiárias da Petrobras e outras, além de menos diretorias em bancos públicos. (Marli Souza Soares, Passo Fundo/RS)

Juros

Os bancos estão cobrando juros extorsivos. Aqui no Rio Grande do Sul, os vencimentos dos servidores públicos estão sendo parcelados, tanto os pagos pelo governo do Estado quanto pela prefeitura da Capital, que só agora pagou os vencimentos de outubro. O Palácio Piratini recém-começou a pagar outubro. E o 13º salário? Haverá dinheiro? Nem no Estado, menos ainda na prefeitura. Os servidores que têm cheque especial e lançam no débito automático suas contas mensais corriqueiras acabam pagando até 7% ao mês de juros, sem ressarcimento. Isso é uma vergonha. (Suely de Souza Miranda, Porto Alegre)

Fórmula 1