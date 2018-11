Vencimentos no Estado

Jornal do Comércio de 1/11/2018, vi as reclamações contra o Na página 17, edição dode 1/11/2018, vi as reclamações contra o atraso na folha de vencimentos do funcionalismo tratado como vingança do governador Sartori (MDB) por ter perdido a eleição. Começa que quem trata das receitas e despesas não é o governador do Estado. Não diretamente. Há toda uma estrutura na Secretaria da Fazenda com servidores que, eles também, sofrem com o atraso. O dinheiro dos impostos não é arrecadado por José Ivo Sartori e nem ele, depois, coloca embaixo do seu colchão, no Piratini. É a Fazenda, repito, que diz quanto tem no Tesouro e o que precisa ser pago e com que prioridades. É lamentável e triste o atraso de vencimentos, mas, com certeza, não é proposital. Falta dinheiro mesmo, minha gente! (Victor Rodrigues, engenheiro civil, Bento Gonçalves/RS)

Não tem jeito!

Há muito tempo que eu venho dizendo, em conversas com amigos, que os problemas graves do Brasil dificilmente terão solução a curto ou a médio prazo, uma vez que grande parcela da população, principalmente do eleitorado brasileiro, comprovadamente não tem, como se diz, literalmente, vergonha na cara, tanto que acaba elegendo, reiteradamente e de forma inconsequente, políticos despreparados e corruptos. Pois agora, de forma cabal, mais de 45 milhões desses eleitores acabaram comprovando aquilo que eu penso e digo, para espanto de muitos, ao votarem justamente no candidato que representava o partido, confirmadamente, o mais envolvido com roubalheiras e falcatruas. (Manoel Luiz Silva dos Santos, Porto Alegre)

Ministérios

Concordo que fundir os ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente não é uma boa ideia, pois há muitos assuntos divergentes e um só titular não teria como dar conta. Enxugar a máquina pública não significa ir terminando com órgãos, mas sim diminuindo as estruturas, no que for possível. (Maira Lima)

Bolsonaro

Independentemente da imensa torcida brasileira formada por 57 milhões de eleitores que votaram por um Brasil melhor, mais honesto, mais ético, mais justo e mais seguro de se viver, nosso presidente eleito não tem como não ser o campeão em quem tanta fé depositamos, pois, como diria Zagallo, Jair Bolsonaro tem 13 letras. (Ronaldo Gomes Ferraz)