Déficits recorrentes

Jornal do Comércio, edição de 07/11/2018). O novo governador, Eduardo Leite (PSDB) prometeu, até o final de 2019, colocar o pagamento em dia. Conseguirá? É que a Assembleia aprovará projeto próprio que prevê reajuste de 5,58% para os servidores do Legislativo. Mais: será votado junto com projetos que determinam reajustes iguais para os servidores do Judiciário, MPE, TCE e Defensoria Pública. Pobre Rio Grande! (Suely Ferraz, Porto Alegre) Há cerca de três anos os servidores estaduais gaúchos do Executivo têm seus vencimentos parcelados. Por isso, muitos precisam entrar no cheque especial cujos juros mensais, no geral, não são menos do que 4,8% a 6% ao mês, quando a Selic está em 6,5% ao ano. É comum servidores pagarem entre R$ 150,00 a R$ 200,00 de juros e IOF mensalmente. E os estados não cumprem a Lei de Responsabilidade Fiscal , edição de 07/11/2018). O novo governador, Eduardo Leite (PSDB) prometeu, até o final de 2019, colocar o pagamento em dia. Conseguirá? É que a Assembleia aprovará projeto próprio que prevê reajuste de 5,58% para os servidores do Legislativo. Mais: será votado junto com projetos que determinam reajustes iguais para os servidores do Judiciário, MPE, TCE e Defensoria Pública. Pobre Rio Grande! (Suely Ferraz, Porto Alegre)

Esgoto cloacal

Na Trav. Esporte Clube Cruzeiro, esquina com Unnamed Road, nos fundos do Condomínio Porto Cruzeiro, no Morro Santana, onde residem mais de 800 famílias, há um permanente escoamento de esgoto cloacal que criou um verdadeiro lago. Há proliferação de mosquitos, baratas, bactérias e tudo que se possa imaginar. Existem vários protocolos de reclamações, há mais de um ano, sem solução. Parece que os órgãos irresponsáveis não têm olhos nem nariz para ir cheirar e tomar as necessárias providências. (Daniela Bonzanini, bióloga, Porto Alegre)

Imposto de Renda

Entidades sociais pedem que as pessoas físicas e jurídicas doem um percentual do Imposto de Renda que têm a pagar. No entanto, não é fácil saber como fazer isso. Para 2019, bem que a Receita Federal poderia deixar bem clara a opção, com letras maiores e em campo separado, para quem tem imposto a pagar. Ou, muitos que desejam colaborar não conseguem indicar nos formulários. Aí, milhões de reais são perdidos e que poderiam beneficiar instituições benemerentes. (Rogerio Ferreira, Porto Alegre)

Estádio do Cruzeiro

O Esporte Clube Cruzeiro quer concluir em 2018 o seu estádio em Cachoeirinha, em fase de acabamento. O clube lançou campanha para doação de cimento, ao preço de R$ 29,90 o saco. Doações na Caixa Federal, agência 0844, CC 755-6, operação 003, CNPJ 91648139000100. (Paulo C. Casanova, conselheiro cruzeirista)