Artigo pró-Bolsonaro

É curiosa a posição editorial do Jornal do Comércio após as eleições presidenciais. Claramente pró-Bolsonaro, segue dando espaço a textos ultradireitistas denegrindo o que foi feito nos governos do PT. Ninguém nega que houve erros, Lula já está preso, Dilma foi defenestrada. Bolsonaro foi eleito, conforme queria a maioria conservadora e teremos quatro anos de um governo com militares no comando. Por que tirar o direito de quem não votou nele de discordar? É isso que temos visto nos artigos publicados - uma criminalização de quem não apoia Bolsonaro. Caso do texto publicado dia 06/11/2018, de Gilberto Stürmer. Ou será que acharam que seria fácil governar? Que aguentem o tranco agora, com a mídia fazendo seu papel de fiscalizadora e os cidadãos cobrando resultados. (Romero Stanislavsky, jornalista e escritor, Santa Maria/RS)

Carnaval

Carnaval é uma festa popular, tradicional, necessária, e como tal deve sim ter subsídios, principalmente público, para que possa ter o mínimo de estrutura e seguimento. O que não vimos neste ano que está passando, justamente pela falta do dinheiro público, estão matando o Carnaval, tirando do povo um dos raros momentos de alegria coletiva. Infelizmente, político quando faz alguma coisa, bota tudo no mesmo saco. (Osvaldo Padilha, advogado)

Poder Judiciário

Um brasileiro, coronel Aloísio Marques, ao cursar a Escola Superior de Guerra dos Estados Unidos da América (EUA), provavelmente o mais avançado órgão de estudos do mundo (xenofobias a parte), teve o desprazer de ouvir a seguinte conclusão ao estudarem friamente o Brasil: o Brasil não é uma democracia, nem nunca será, por culpa única e exclusiva do Judiciário, totalmente ineficiente! Enquanto não tiver um Poder Judiciário decente, não será uma democracia e continuará piorando diuturnamente. Os poderes Executivo e Legislativo, na nossa organização "política" cópia da francesa, deveriam ser "fiscalizados" pelo Poder Judiciário, mas não são. Por isso somos uma Nação cada vez mais pobre e mais corrupta, onde sabidamente só os pobres lotam as prisões, verdadeiros centros de formação de marginais de alto nível, num País onde o Poder Judiciário (autoria Cezar Marques), que pode tudo, é regiamente pago pelo povo desinformado do que acontece numa prisão ou no País". Do livro A Sociedade enganada: O Brasil sem futuro. (Cezar Marques da Rocha)