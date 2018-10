Jornal do Comércio, edição de 25/10/2018, sobre A foto de capa do, edição de 25/10/2018, sobre Feirão de empregos mostra bem a situação a que chegamos . Só espero que o novo presidente e o governador Eduardo Leite (PSDB) consigam minorar o grave problema do desemprego, uma praga no Brasil e no Rio Grande do Sul. (Daniela Gomes, Novo Hamburgo/RS)

Recuperação fiscal

O Regime de Recuperação Fiscal (RRF) foi criado para fornecer aos estados com grave desequilíbrio financeiro os instrumentos para o ajuste de suas contas. Ele complementa e fortalece a Lei de Responsabilidade Fiscal, que não trazia até então previsão para o tratamento dessas situações. O Estado que tenha interesse em ingressar no RRF deve apresentar ao Ministério da Fazenda um plano de recuperação fiscal, do qual conste autorização de privatização de empresas dos setores financeiro, energia, de saneamento e outros; revisão do regime jurídico único dos servidores estaduais da administração pública; não concessão de reajustes a servidores e empregados públicos e militares. Pois é esse o plano de recuperação fiscal alardeado pelo governador José Ivo Sartori (MDB). (Danilo Guedes Romeu)

BR-116

Os gaúchos não entenderam a prioridade que o governo federal deu à conclusão da segunda ponte do Guaíba, em detrimento da duplicação da BR-116. (Paulo Gastal Neto/DM, Pelotas/RS)

Futebol

Jogos de futebol às segundas-feiras e sextas-feiras é uma dose incrível de mau gosto. São tantos os campeonatos que mesmo os que gostam demais de futebol não conseguem acompanhar. Está muito errado. (Luiz Renato Edwaldo, Ivoti/RS)

Mimi Moro

Quando há tantos programas na televisão ensinando a fazer quitutes, lembro-me da falecida senhora Mimi Moro. Ela foi pioneira, aqui em Porto Alegre, em programa televisivo para ensinar receitas muito gostosas, dos tempos de nossas avós ou bisavós. Era muito inteligente e tinha receitas sensacionais. Minhas homenagens a ela, que, espero, esteja com Deus. (Raquel Viegas, Porto Alegre)