Código Penal

Concordo com a vereadora Comandante Nádia ( Frases e Personagens , 24/10/2018), a Lei de Execução Penal beneficia os criminosos no Brasil. Espero que o próximo presidente reveja essas leis que tratam o criminoso como um "coitado" e se esquecem das vítimas. Basta disso. Cadeia para quem cometer crimes e nada de saídas pelo dia disso ou daquilo, quando muitos aproveitam para roubar e até matar. (Neide Aparecida Gomes, Cachoeirinha/RS)

Parque da Redenção

Fiquei muito feliz com a notícia de que o Sinduscon fará a recuperação do Chafariz Imperial , do século XIX, que está na Redenção. (, 24/10/2018). Outros tempos, muito bons e seguros, em Porto Alegre, meu pai me levava na Redenção e aquele era um dos recantos que ele, e eu, mais apreciávamos. A Redenção é muito bonita, mas precisa de conservação. Parabéns ao Sinduscon pela iniciativa. (João Henrique B. Rezende, Porto Alegre)