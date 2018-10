João Gilberto em Porto Alegre

Jornal do Comércio, edição de 19/10/2018). Uma mistura de reportagem com literatura, estilo tão adequado ao autor. Parabéns e obrigado por essa leitura deliciosa. (Marcelo Villas Bôas, Porto Alegre) Que matéria deliciosa do Marcello Campos (" Um cantinho e um violão em Porto Alegre ", Reportagem Cultural, caderno Viver,, edição de 19/10/2018). Uma mistura de reportagem com literatura, estilo tão adequado ao autor. Parabéns e obrigado por essa leitura deliciosa. (Marcelo Villas Bôas, Porto Alegre)

Eleições

Jair Bolsonaro, candidato do PSL a presidente da República, diminuiu as promessas de alterações em muitos setores da administração federal. É bom, pois dizer que no primeiro dia serão extintos milhares de cargos federais da confiança (CCs) deve tirar muitos votos dele. (Nair Fontoura, Porto Alegre)

Eleições II

Além de reduzir as visitas a Lula (PT) na prisão e tirar o vermelho do material de campanha, o candidato à presidência da República pelo PT, Fernando Haddad, admitiu erros da gestão petista, defendeu mecanismos de controle das estatais e desistiu da ideia da descriminalização das drogas e do aborto, além da proposta de convocação de uma Assembleia Constituinte. Ora, nada como uma campanha eleitoral para fazer as pessoas terem mais juízo, inclusive os candidatos... (João Paulo Mariante, Camaquã/RS)

Eleições III

Não poder prender um assassino que matou a própria filha após ter violentado a menina de 13 anos só por causa do período eleitoral é uma excrescência dessas que só existem no Brasil. Temos que reformar muita coisa neste País, a partir de 2019. (Marco Aurélio Gomes)

Correção