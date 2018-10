Jornal do Comércio, edições de 08/10/2018 a 11/10/2018). Estamos tendo um ótimo retorno da comunidade científica. Parabéns a todos da equipe! (Marcia Iracét Borges, coordenadora de Comunicação da Fapergs) A Fapergs (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul) deseja parabenizá-los pela qualidade das matérias publicadas sobre os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (, edições de 08/10/2018 a 11/10/2018). Estamos tendo um ótimo retorno da comunidade científica. Parabéns a todos da equipe! (Marcia Iracét Borges, coordenadora de Comunicação da Fapergs)

Professores

Os professores são um dos esteios do Brasil para recuperar-se da crise. Eles é que estão preparando as futuras gerações. Merecem mais apoio material e vencimentos. Que o futuro governador, seja ele qual for, dê mais apoio aos mestres. (Renê Mont Serrat, Porto Alegre)

Eleições

Ganhar eleições não é só ser eleito. Na política, ganha-se também quando o candidato sai maior do que entrou no pleito. Até agora, na disputa para presidente da República, identifico três perdedores: Marina Silva (Rede) que derreteu com seu discurso; Geraldo Alckmin (PSDB) perdeu-se com ataques virulentos; e Ciro Gomes (PDT), com suas promessas envolvendo o SPC/Serasa. Os restantes, ou ganharam ou continuaram na mesma. (Augusto César Martins de Oliveira, coronel da reserva do Exército e advogado, Rio Grande/RS)

Eleições II

Os eleitores vêm sendo alertados sobre as notícias falsas e as mentiras que vêm de ambos os lados para seus líderes alcançarem o poder. Os eleitores devem pressionar os congressistas eleitos, para que efetivem as urgentes reformas de que a nação precisa. Entre estas inclui-se uma nova Constituição. A atual cita poucos "deveres" e mais de 200 "direitos". (Adelino Soares, advogado)

Freeway

Fui para a praia no feriadão. Esperava encontrar uma freeway totalmente esburacada, segundo o noticiário geral. Salvo um ou outro desnível, tudo bem. Mas, confesso, senti falta de ver as ambulâncias, as pessoas parando nos cafés, até mesmo as cabines de pedágio funcionando. Um ar de tristeza envolve aquela que foi considerada a melhor estrada federal do Brasil. Falta de planejamento, desorganização e quem sofre - mais ainda no verão - é ou será o usuário. (Paulo Figueiredo, Cachoeirinha/RS)