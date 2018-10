Caderno da Contabilidade

Segurança

É impossível que a insegurança nas comunidades - antes favelas - do Rio de Janeiro continue. Hoje estão se enfrentando milicianos, nome bonito para gangues armadas que exploram moradores e comerciantes, e traficantes de drogas. Que o novo presidente acabe com isso. Modifique os códigos penais. (Telmo Krustke)

Eleições

Jornal do Comércio, 09/10/2018). Peço que Pedro Simon, José Fogaça e outros menos badalados mostrem a cara. (Paulo Branco, Novo Hamburgo/RS) Na minha humilde opinião, o MDB (ex-PMDB) joga na privada toda a sua história de lutas pela democracia ao apoiar um defensor da ditadura e da tortura (" MDB recomenda voto em Bolsonaro ",, 09/10/2018). Peço que Pedro Simon, José Fogaça e outros menos badalados mostrem a cara. (Paulo Branco, Novo Hamburgo/RS)

Eleições II

Jornal do Comércio, 08/10/2018), pode informar a Manuela d'Ávila (PCdoB) que o dinheiro é do próprio contribuinte, usa do próprio bolso para divulgar os fatos. Diferente dos que utilizam fundo partidário para divulgação de fatos e promessas falsas, como o partido dela. (Fábio da Silva, Veranópolis/RS) Sobre a matéria Manuela d'Ávila critica TSE por combate falho às notícias falsas , 08/10/2018), pode informar a Manuela d'Ávila (PCdoB) que o dinheiro é do próprio contribuinte, usa do próprio bolso para divulgar os fatos. Diferente dos que utilizam fundo partidário para divulgação de fatos e promessas falsas, como o partido dela. (Fábio da Silva, Veranópolis/RS)

Voltando ao Brasil

Voltando ao Brasil. Voltando à querência amada! Sinceridade? O Pampa do Brasil é mais lindo que La Pampa da Argentina e Uruguai. Um verde mais exuberante e cheio de matizes. Água em rios, riachos e açudes. Coxilhas ondulantes e um pôr do Sol ímpar. Estradas mais sinalizadas e melhor conservadas. Região mais arborizada. Pude comparar os três países. Silagem mais moderna no Brasil. Reflorestamentos imensos no Brasil alternando com pastagens e agroindústrias. E só vejo brasileiros falando mal do Brasil. Um guia chileno pensa que vive na Escandinávia. Hehehe! Manda olhar para a esquerda quando há favelas na direita. Aqui, mandam olhar para as favelas quando há riquezas do outro lado. Brasileiro adora falar mal do seu País. Enquanto tivermos complexo de vira-lata, não seremos cidadãos. (Neusa Demartini, jornalista, Porto Alegre)