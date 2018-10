Certificação

dorian bueno 08/10/2018 07h26min

ELEIÇÃO ENGORDA DEMAIS!!!nPor Dorian Bueno -Bah Tchê consegui emagrecer uns 6kgs, depois que coloquei os meus SEIS grandiosos votos na urna eletrônica.nForam vários dias ingerindo tudo que é porcaria por aí, que nào consegui fechar a minha livre boca nas conversas pelas redes sociais.nSão tantas as coisas que recebemos pelo Whats, Facebook, E-mails, Caixa do Correio, TV, que vimos nas ruas e por estar distraído, acabamos ouvindo dos diversos políticos.nPenso que até fica difícil de nào dar uma oportunidade, e provar um pouquinho de tudo que chega para nós provar.nÈ uma pena que vamos ter mais uns dias de segundo turno, mas fica a lição de comer somente as palavras de promessas, que sào saudáveis para as nossas vidas.nEstou tri aliviado Tchê, depois de ler muito sobre os candidatos, tirei as minhas conclusões e agradeço a Deus por ter me divertido com muitas palavras que escrevi por aí...nAguentei a pressão pontual de alguns Amigos bem mais experientes do que eu, que com certeza faz parte do momento democrático que conquistamos neste Brasil das desigualdades sociais.nAproveitei o domingo ensolarado para fazer uma maravilhosa caminhada até a urna eletrônica, e cumprir com o meu quase livre dever de cidadào Gaúcho e Brasileiro.nAcredito que os vencedores nem sempre, serào os melhores, tendo em vista que o resultado dependente muito mais do carisma dos candidatos e suas promessas durante a campanha.nReforo que nào existe mobilizaçào de militantes partidários, sem que haja uma saborosa churrascada, galetos, pizzas diversas, etc nValeu!!!nAbs. Dorian Bueno, POA