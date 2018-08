De novo, os críticos do muro da Mauá, parte do sistema de proteção contra as cheias de Porto Alegre, voltam a dizer que ele afasta os porto-alegrenses do Guaíba. Besteira repetida há anos que vira realidade. Primeiro - e a foto publicada peloprova isso ( De Frente para o Guaíba , 03/08/2018) - se o muro da Mauá for retirado aparecerão os armazéns, não o Guaíba. O Cais Mauá começou a operar em 1913, com os armazéns vindos da Europa desmontados. Para fazer o Cais Mauá, houve o terceiro aterro - nas primeiras décadas do século XX, depois tivemos o da Beira-Rio, onde está o estádio do Internacional - em Porto Alegre, na direção do Guaíba. O primeiro foi da atual Praça da Alfândega até a Siqueira Campos, o segundo até a atual avenida Mauá. Finalmente, o terceiro, para a construção do Cais Mauá. Esquecem os críticos das casas de bombas, dos taludes onde estão hoje as avenidas Castelo Branco e a nova Beira-Rio. Com a enchente de 1941, a União, o Estado e a prefeitura da Capital fizeram acordo para obras de proteção contra as cheias. Mas só em 1971 que o então prefeito Telmo Thompson Flores efetuou as obras. Entre elas, o muro da Mauá, casas de bombas e taludes que serviram para novas avenidas. (João Carlos de Freitas, Porto Alegre)