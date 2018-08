Programa de tevê entrevistou o candidato Jair Bolsonaro (PSL). Enquanto grande parte do Brasil tinha curiosidade para saber mais sobre Bolsonaro, a direção do programa errou na seleção dos entrevistadores, mais preocupados em falar do passado e desestabilizar o candidato do que saciar a fome de saber dos assistentes. É óbvio que teve gente que vibrou com a "agressão desmedida" praticada contra o entrevistado. Normal para um País que acredita no Neymar Jr., e parou para torcer (muito) pela seleção na Copa. O que faltou no programa foi consistência das perguntas. Muito evasivas! Afinal, era a chance de conhecermos melhor o candidato. Tivessem os jornalistas entrevistadores usado de um pouco de inteligência e, quem sabe, teriam atingido seus objetivos. Do jeito que foi, só um foi vitorioso neste debate. (Marcelo Aiquel, advogado)

Tragédia anunciada

Moro na rua Ouro Preto, 322, em Porto Alegre, e desde o início de junho, na calçada do vizinho, abriu-se um profundo buraco. Avisei a prefeitura pelo 156, protocolo nº 1657431868. Informaram-me que em sete dias iriam fechá-lo. Isso não ocorreu, retornei diversas vezes depois. No dia 25/07, com as chuvas intensas, esse buraco aumentou sua extensão e uma criança caiu nele de noite, tendo que ser resgatada, machucada. Quantas mais precisam cair? (Andre Assis)

Telemarketing

Tem pessoas que estão ficando até irritadas com os serviços de telemarketing que não têm hora para ligar, mesmo que seja proibido fazê-lo depois das 20h. Por isso, quando da última vez que recebi ligação de telemarketing, falei em árabe, do qual sei algumas palavras. Foi o que bastou para encerrar a ligação. (David Baini, São Lourenço do Sul/RS)

Feira do Artesanato

A Feira do Artesanato de Rio Grande (Fearg) é um dos grandes potenciais turísticos da Zona Sul do Estado. Pois a 41ª edição da Feira do Artesanato será realizada em 2019, entre os dias 28 de junho e 14 de julho no Centro Municipal de Eventos. (José Ricardo Castro, jornalista)

Restaurante CR7

O restaurante do astro de futebol português Cristiano Ronaldo, o CR7, foi inaugurado por sua mãe e irmã em Gramado. Muito bom para a cidade serrana. Estive lá na quarta-feira. Pois um almoço para três pessoas, com bacalhau (deve ser português...), filé, uma água mineral e seis chopes saiu por R$ 400,00. E tem que fazer reserva, senão, não entra. A reserva custa R$ 20,00 por pessoa. Se a pessoa for, o dinheiro pago pela reserva será abatido da comanda. Se não for, perdeu! (Rogério Perez, Porto Alegre)